美擬對中課半導體關稅！《晶片戰爭》作者籲：應與台日韓歐合作

面對司法挑戰與盟友壓力，美國正重新思考對中國的關稅政策。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對司法挑戰與盟友壓力，美國正重新思考對中國的關稅政策，川普政府正考慮援引《貿易擴張法》第232條，以國安為由對晶片產品加徵新一輪關稅。而《晶片戰爭》一書作者米勒（Chris Miller）在《巴倫周刊》發表評論主張，與其單方面課徵高額關稅增加國內業者的成本，不如與台、韓、日、歐等盟友簽署「半導體產業合作協議」，這樣既能聯合制衡中國，又能換取盟友擴大在美投資，還可避免關稅戰反噬本土AI發展與製造業復興目標。

米勒指出，白宮考慮基於國家安全疑慮徵收半導體關稅，這將是昂貴的。因為美國每年消耗數千億美元的晶片，其中大部分至少有一部分是在國外製造。如果川普政府對半導體徵收高額關稅，這將增加美國大型科技公司的成本，並減緩對依賴晶片的人工智慧資料中心的投資。

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他指出，除全面徵收晶片關稅外，還有一種替代方案可以實現川普提出的公平貿易和更多國內投資的目標，就是與美國盟友達成一項以半導體為重點的行業協議，可以減少貿易壁壘，促使簽約國承諾在美國增加投資，並迫使共同採取行動，打擊晶片市場最大的扭曲根源中國。

文章表示，與其他產業不同，晶片出口不會面臨來自美國貿易夥伴的關稅或重大非貿易壁壘。美國的半導體公司並不擔心與歐洲、日本、韓國或台灣的貿易公平性。對美國及其主要貿易夥伴來說，真正的問題在於中國。

米勒批評，中國政府的補貼政策正在扭曲全球晶片市場。當然，美國、歐盟和日本也撥出政府資金來支持其半導體產業，但中國的補貼規模要大得多。一項研究發現，儘管許多國家透過研發信貸或投資誘因來支持國內企業，但中國的補貼計畫的獨特之處在於，中國國家基金直接持有晶片公司的股權，這使得它們無論是否盈利都能生存下去。全球現在使用的中低階晶片，很多都是中國生產，美國碳化矽晶片大廠Wolfspeed就被打到快破產。

部分美國企業已呼籲政府推動與盟國簽訂具約束力的半導體產業合作協議，以實現公平競爭與供應鏈安全，透過「以關稅換承諾」的方式，如果台灣與南韓願意承諾在美國擴大晶片生產，就可獲得關稅豁免。這樣不但能提升供應鏈韌性，也不必實施會損害美國AI競爭優勢的昂貴關稅。

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