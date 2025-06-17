廣越羽絨服第3季續旺 第4季訂單正在接洽

廣越董事長吳朝筆今天主持股東會。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕先進羽絨服代大廠廣越（4438）董事長吳朝筆今天主持股東會，並於會後接受媒體聯訪時表示，公司目前訂單不減反增，配合中國市場提前備貨，預估8至9月將進入出貨高峰期，在今年9月之前，單月營收可望持續創下對應歷年同期的新高紀錄，公司也已展開規劃第4季訂單排程，全年業績增幅不排除超過兩成。

吳朝筆說，自去年10月以來，公司每月營收均維持正成長，整體業績表現穩健。雖然部分產品處於淡季，但因比重不高，影響相對有限，整體營運動能仍具支撐力道。包括持續強勁的中國市場動能，公司已提前生產並填補庫存，預計8至9月集中出貨，有望帶動第3季與第4季的營收表現。旺季出貨後，整體庫存水位可望回復至去年下半年水平。

請繼續往下閱讀...

在產能分佈方面，廣越持續因應客戶需求，同時分散關稅與地緣政治風險，目前以越南廠佔比為60%，中國約15%，歐洲（羅馬尼亞）約10%。對於關稅議題，吳朝筆表示，整體影響相對有限，公司採FOB（船上交貨）模式，原則上不負擔關稅，但部分情況會與客戶協商分擔，比例不超過2%。目前約旦產能貢獻已提高至15%，需要觀察在美國關稅情勢發展之下，品牌客戶的定價策略是否改變。

吳朝筆也提到，儘管區域性戰爭持續，但今年以來運輸情況穩定，船運照計畫進行，整體物流表現較去年改善許多，未影響出貨安排。在匯率方面，5月匯兌換回台幣時減少約9%營收，顯見新台幣升值對業績產生明顯壓力。不過，因第2季出貨款項多於第3季入帳，預期第3季可望產生匯收，有助毛利率回穩。

吳朝筆強調，原先評估今年毛利率可望提升2個百分點，加上營業費用降低約1個百分點，但實際表現仍需觀察匯率變化。資金面方面，廣達將於10月面臨一筆可轉換公司債（CB）到期，吳朝筆指出，公司將以新發CB與先前增資所募資金償還舊債，並進一步降低整體負債比率，以優化財務結構。

至於2025年展望，吳朝筆認為，公司客戶開發穩定，關稅目前尚未影響訂單動能，但仍需觀察7月以後的政策變化。若後續關稅情勢持續穩定，有助客戶加速下單，屆時整體拉貨力道可望進一步強化。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法