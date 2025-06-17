租金補貼將由中央地方共同負擔 陳其邁：最好中央全額負擔

陳其邁認為租金補貼最好由中央全額負擔。（記者葛祐豪攝）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕由於財劃法通過，明年起租金補貼將依縣市財力，由中央及地方共同負擔；對此，高雄市長陳其邁今天（17日）受訪強調，由中央全額負擔當然是最好的事情。

內政部12日發函給各地方政府，表示因財劃法通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起300億中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，其中台北市自籌40%最高，其餘縣市也須自籌10%至15%不等，引起地方政府有意見。

請繼續往下閱讀...

對此，高雄市長陳其邁今天受訪時指出，由中央全額負擔當然是最好的事情，高雄市政府也根據囤房稅，有增額的租金補貼，並擴大適用範圍，在社宅的租金有減免。

他說，但以地方政府囤房稅1年收入大概3億左右，因為整體財政考量，以台北市為例，他們的統籌款明年就拿到400億，有一些權責是屬於地方，有一些權責因為財政收支劃分法的區分，事權跟財政權的劃分，可能要跟中央再作說明。

陳其邁強調，如果站在地方政府立場，這些錢中央出當然是最好，對地方政府來說，高市府會跟中央溝通。但租金補貼政策對年輕人來講非常非常的重要，不管中央地方，大家分攤的比例多少，這個政策都應該要繼續辦下去。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法