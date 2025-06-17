受美國關稅議題衝擊 房市氛圍偏向「晚點再買」

房市歷經信用管制、關稅戰，短期內信心一定受到衝擊。（信義代銷提供）

〔記者徐義平／台北報導〕「觀望」、「晚點再買」導致預售建案買氣陷入低迷，根據代銷業者指出，受到美國總統川普拋出的關稅議題衝擊，不論是高端置產民眾，還是自住民眾現階段以保留現金在手為主要策略，因此，建案潛銷時間也跟著拉長。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德認為，房市歷經信用管制、關稅戰，短期內信心一定受到衝擊，預計到今年第三季關稅政策逐漸明朗，市場消化不確定因素利空，狀況會更為明朗。

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信義代銷指出，美國關稅議題發酵後，不論是中、高總價的建案，還是重劃區以及成屋建案，看屋人數、成交量明顯減少，多數潛在買家傾向晚點再決定。

不過，新案供給稀缺的中、永和，以及有輝達總部議題的北士科周邊，看屋人數、買氣相對其他區域要來得好一些。

桃園以南 一週看屋不到10組

信義代銷分析，因目前房市市況不穩定，多數建商傾向觀察市場動態後再決定是否推新案，因此整體推案速度明顯趨緩，尤其開案潛銷期順勢拉長，像是桃園以南的區域，目前一週看屋組數可能不到10組、一週成交組數也僅有1至2組，所以代銷業者普遍都有拉長戰線的心理準備。

至於，國內房市市況，曾敬德認為，房貸已有新秩序，銀行撥款時程較能確定，一般認為接下來6月或第三季央行的理監事會議，應該不會再有太大動作；加上剛性買盤仍在，現在反而是挑房的好時機，因此，他預期第三季後的房市有機會比上半年樂觀。

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