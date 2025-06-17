罕見！數發部打詐本週將祭重罰 Meta美國高層傳7月訪台

數位發展部官員透露，Meta美國總部高層7月將訪台，拜訪包含數發部在內的政府單位。（路透社）

〔記者徐子苓／台北報導〕Meta詐騙訊息氾濫，數位發展部官員今天透露，Meta美國總部高層7月將訪台，拜訪包含數發部在內的政府單位，談論議題將觸及打擊詐騙。過往Meta多派出來自新加坡的亞太高層訪台，若此行成真，將是美國總部高層罕見來台，顯示Meta對台灣的重視。

數發部日前表示，5月21日收到警政署送來23案廣告資訊揭露不完全的案子，已於5月29日邀集法務部、調查局、警政署、打詐指揮中心等單位開會，並發函請Meta陳述意見，數發部將再邀請相關單位討論並作出裁定，預計最快月底審查結果出爐。

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數發部官員今天表示，預計最快這週公告最終的行政處分和開罰金額。

數發部官員也透露，Meta美國總部高層7月將來台拜訪，預計將和政府單位討論到打詐事宜，雖然這並不影響數發部作出開罰處分，只要有違反法律還是要依法裁處，但數發部樂見Meta美國總部重視這個議題，也會向對方表達台灣政府對打詐的重視。

官員強調，希望Meta能從總部協助打詐，因為從數據來看，若Meta能從源頭管理把關，台灣的詐騙訊息會降低很多。

根據數發部最新的「網路詐騙通報查詢網週快訊」，上週共接獲4022件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙的案件數為2791件，其中來自Meta佔比就高達96%。

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