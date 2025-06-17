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訂單增溫 玉晶光手機業績拼優於去年

2025/06/17 12:05

玉晶光今日舉辦股東會。圖左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（記者歐宇祥攝）玉晶光今日舉辦股東會。圖左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠玉晶光（3406）董事長陳天慶今日表示，因新機種增加、潛望式鏡頭的市佔提升，今年下半年訂單增溫，手機領域的業績目標優於去年，期待第三季旺季來臨，不過營運仍面臨匯率壓力，加上美國關稅尚未定案，要觀察後續銷售狀況，左右客戶拉貨狀況。

美國關稅尚未定案，許多廠商營運都面臨不確定性。玉晶光總經理郭英理指出，關稅目前還沒有具體影響，唯憂終端消費力減弱，對第二季、下半年表現可能造成影響，不過從訂單量而言有較去年提升，潛望式鏡頭生產也比去年更順暢，新機種數量增加、有望帶動業績成長。

受美國政策影響，多有供應鏈設立中國、台灣外的新廠區。玉晶光的產能主要集中在廈門，隨著新機種放量、產能將逐漸吃緊，郭英理表示，目前客戶沒有要求設立第三生產基地，不過內部評估是否設立中國、台灣以外的生產基地，考量越南、泰國與馬來西亞等地，唯尚未正式定案。

玉晶光營收以手機產品佔大宗，不過5月因是傳統淡季、加上VR訂單減少，營收衰退。陳天慶指出，6月因手機新機種啟動拉貨，表現將回歸正常，產能已經開始緊張，不過玉晶光持續強化良率、極大化產能，並聚焦光學元件等高毛利產品。

針對非手機領域，郭英理指出，因客戶的VR產品銷售平淡，今年營收將明顯縮小，不過客戶持續改良產品，仍看好前景，而AI智慧眼鏡供美系、中系客戶，今年有新客戶，光學元件出貨量也不錯，機器人鏡頭產品則送樣中，看人形機器人成效仍有一段時間。

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