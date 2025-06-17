達明AI整合方案大勝紅鏈 中國市場貢獻年增逾2成

何世池（左2）今日在股東會後表示，達明持續強化在中國的競爭優勢，今年成長幅度可望超過2成。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕中國協作機器人市場競爭白熱化，達明機器人（4585）董事長何世池今天表示，當地市場競爭嚴重，紅鏈業者殺價激烈，儘管單看機械手臂產品售價較低，但AI視覺解決方案需要另外加購，且品質與效能與達明存在明顯差距，因此，公司透過整合型方案瞄準半導體、高端製造領域，持續強化在中國的競爭優勢，今年成長幅度可望超過2成。

何世池指出，目前達明在中國市場營收佔比約3成，並未受到當地低價競爭壓縮成長幅度，反而表現優於當地紅鏈，「有些對手甚至賣我們的三分之一價格，但他們根本不會獲利。我們要的是能幫客戶解決問題，讓他實際用得上，這才是價值所在」，達明受惠於整合解決方案具備效率優勢，持續受到中大型企業青睞。

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何世池強調，達明機器人所有手臂產品皆已整合AI與視覺模組，與中國本地廠商僅提供硬體、需外購軟體及模組的作法有明顯區隔，對客戶而言整體採購成本差異不如表面價格懸殊，反而在精準度、穩定性、支援度等層面更具優勢。

此外，中國協作機器人產業在官方扶植下快速擴張，但也伴隨大規模價格競爭與補貼資源分配爭議。不少當地新創廠商為追求營收數字與上市資本操作，在地方政府支持下「先砍價搶單、再申請補助」，形成惡性循環。就算當地怪象叢生，河世池仍大力看好達明在中國半導體與高階製造領域的競爭力，「我們在中國的半導體市場，算是非常有優勢。」

何世池說，半導體廠商對生產品質要求極高，錯誤率過高可能導致24小時內就被終止合作，這類客戶對品質穩定性與服務反應速度高度敏感，正是達明所擅長的強項。「在這些高階應用，我們就是有信心，客戶也看得出來」、「我們每年在中國市場都有成長，因為客戶還是需要品質好的產品。」

何世池提到，達明在中國策略清楚，以大客戶、高階應用為主，不與價格導向對手爭奪入門市場，也不追求短期搶量。對於長期是否考慮擴大在中國的研發或製造設點，達明則持續保留彈性，依據產能配置與全球關稅政策調整進行評估。

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