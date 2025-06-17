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中國人不去泰國了！「這國」超車取代背後原因曝

2025/06/17 12:50

近期拐賣事件衝擊泰國觀光產業。（示意圖，歐新社資料照）近期拐賣事件衝擊泰國觀光產業。（示意圖，歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國曾是中國遊客最熱衷的旅遊目的地之一，但自中國演員王星被騙到緬甸的事件曝光、大批中國與台灣人被綁架至緬甸電詐園區後，許多中國遊客不敢前往旅遊，讓泰國今年的觀光收入銳減，有些嚴重依賴中國遊客的業者，被迫暫時停止營運、甚至直接倒閉，不過泰媒也指出，中國客不來後，馬來西亞取代中國，成為泰國自2012年以來最大客源國。

泰國媒體《The Nationthailand》報導，泰國旅行社協會（ATTA）估計，今年中國赴泰遊客可能僅達500萬人次，其中大部分為商務目的而非休閒旅遊，真正的團體遊客可能只有100萬人次左右，只佔到訪人數的20%。

中國客不去泰國後，馬來西亞則取代中國，成為泰國自2012年以來最大的客源國。

根據1月1日至6月8日的統計顯示，到訪泰國的馬來西亞遊客達到創紀錄的204萬1002人次，比中國遊客多1萬多人。

這一轉變是由於泰國安全認知問題持續存在，特別是自今年1月初王星在泰緬邊境附近失踪以來，泰國的安全認知問題一直困擾著中國遊客。

ATTA名譽兼高級顧問主席Sisdivachr Cheewarattanapor說：「王星事件以來，中國遊客信心受影響超過5個月。一些專注於中國市場的旅行社已進入休眠狀態，因為沒有工作，沒有團進來。」

他指出，完全依賴中國市場的實力較弱的業者被迫暫時停止營運，有些則徹底關門倒閉。他補充，疫情後，業者重新開業，希望中國市場能恢復到疫情前水準，但現在沒有顧客，他們只能關門。

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