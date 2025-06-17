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達明按讚美國製造動能 董座：對我們好處很大

2025/06/17 11:17

AI協作機器人廠達明機器人今天召開股東會，董事長何世池（圖中）會後按讚美國業務動能。（記者方韋傑攝）AI協作機器人廠達明機器人今天召開股東會，董事長何世池（圖中）會後按讚美國業務動能。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／桃園報導〕AI協作機器人廠達明機器人（4585）今天召開股東會，董事長何世池會後按讚美國業務動能，隨著供應鏈重組與美國推動製造業回流政策，台廠與全球電子大廠強化赴美設廠力道，機器人導入需求正逐步升溫，「對我們來說是有很大好處的」，預期在當地市場的強勁訂單助攻之下，對比去年4%、5%的營收貢獻可望出現顯著成長。

何世池指出，儘管美國現因尚未釐清關稅政策細節，使得大多數企業工廠選址仍處觀望階段，影響資本支出速度，但因當地的人工成本高昂，自動化導入的回收期相對較短，協作機器人需求具備實質誘因，「我們的手臂回收期平均約1年，像美國這種高工資地區，ROI（投報率）會更明顯。」

何世池說，達明旗下機械手臂具備整合AI與視覺模組能力，能協助客戶迅速建立具彈性與效率的自動化產線。目前公司在美國採與經銷商合作模式，並已於當地設立技術支援駐點與備品儲存中心（Hub），工程師也逐步進駐，支援設備部署與售後服務。後續可望根據客戶密度評估是否強化服務據點。

觀察近期布局趨勢，由於企業更傾向進駐製造環境與營運成本較佳的州別，相較於加州廠房費用與人事成本，美國德州與中西部成為主要設廠熱區。達明也規劃隨主要台廠客戶腳步，評估在這些區域深化佈局，藉由支援客戶建廠初期的產線自動化需求，提前逐步卡位訂單。

他強調，美國市場雖然起步慢、門檻高，但未來將是具結構性成長潛力的區域，「我們的策略就是跟著有需求的客戶走，在這些剛開始建廠的地方建立據點，這樣支援才有意義。」

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