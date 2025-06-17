宏達電HTC VIVERSE全面支援主流WebXR 遊戲引擎

宏達電HTC VIVERSE全面支援主流 WebXR 遊戲引擎。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498）旗下3D 沉浸式網路生態VIVERSE，今（16）日宣布 VIVERSE Worlds 即日起全面支援全球各大線上主流 WebXR 遊戲引擎，打造開放創作環境，成為全球領先的沉浸式3D 內容創建平台。HTC VIVERSE 成長事業部負責人 Andranik Aslanyan 表示，我們的核心使命是提供開放且中立的開發環境，讓創作者能自由選擇最適合的引擎、工具與部署方式，會持續積極支持開源社群，並深信唯有給予開發者充分的創作自由，沉浸式 3D 內容的應用才能真正普及。

宏達電今日開高震盪，盤中一度衝高到41.15元，截至11:10，股價來到39.6元，漲幅2.06%。

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市場預估，沉浸式敘事與內容創作市場2030 年攀升至 580 億美元，業界對於一個開放且不依賴特定遊戲引擎的平台需求日益迫切。

宏達電指出，VIVERSE 為目前唯一無需專屬工具，即可支援最廣泛的遊戲引擎開發的平台，成為全球 3D 內容託管與探索的首選據點。

宏達電說，此次更新讓開發者能透過自身熟悉的引擎，無縫將遊戲、互動體驗等 3D 內容部署至 VIVERSE Worlds。VIVERSE Worlds 平台現已全面支援 Unity WebGL、Three.js、React-Three-Fiber、PlayCanvas、Babylon.js、A-Frame、Godot 等主流 WebXR 開發工具平台，並積極拓展與擁有專有技術如 Niantic 8th Wall 與 Wonderland 等平台的合作機會，持續強化跨平台創作生態的整合力與創新應用。

宏達電說，VIVERSE 亦同步推出可支援各類開發引擎的免費遊戲服務 SDK 測試版，內建帳號系統、虛擬角色、排行榜、配對機制與網路連線功能，後續將持續擴充更多元服務。開發者可透過 VIVERSE Studio 直接取得 SDK 金鑰與應用程式 ID來進行整合開發。

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