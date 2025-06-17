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陳其邁震怒！令大樹光電案停工 不排除要能源署撤銷許可

2025/06/17 12:06

大樹區和山光電場開發案，遭疑有土石流隱憂。（立委柯志恩提供）大樹區和山光電場開發案，遭疑有土石流隱憂。（立委柯志恩提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市大樹區和山光電場開發案疑有土石流隱憂，高雄市長陳其邁今天（17日）受訪時震怒，強調本案違規情節嚴重，除要求停工改善，若安全及相關施工計畫未符合規定，會要求能源署撤銷營運許可、中止計畫。

陳其邁對大樹光電案震怒 ，不排除要求能源署撤銷營運許可。（記者葛祐豪攝）陳其邁對大樹光電案震怒 ，不排除要求能源署撤銷營運許可。（記者葛祐豪攝）

上週熱帶低壓過境，大樹區多處道路發生豪雨，整片山頭幾乎被剷平的和山里光電案場，也因暴雨帶來滾滾泥流，排水溝、滯洪池滿是泥巴，許多當地居民擔心，下次大雨土石流會不會直接淹進家門口。

國民黨立委柯志恩昨天現勘，廠商強調一切依照中央核定的計畫開發；但高雄市水利局說，這個案子對廠商督導了14次，其中有6次發現廠商沒照原定的水保計畫施工開罰。

開發區有30塊地非中央核准範圍

經濟部能源署強調，廠商的開發區域內有4.73公頃、30塊土地不在中央核定的核准範圍內，針對廠商過度開發，能源署已開罰，若廠商再不按規矩施工，可連續開罰，最重可不發電業籌設許可，讓業者投資泡湯。

對此，陳其邁今天受訪時回應說，此案由經濟部能源署核發籌備許可及施工許可，內政部核發土地變更特定區使用，是早期舊案，適用舊法規，2公頃以上不需要環評。但開發鋪設面積高達17公頃，當時籌設的許可跟相關安全標準，應該再重新檢討，市府將去函能源署，重新檢視籌設許可及計畫書，不應該面積過大。

陳其邁說，今年5月，大樹光電案據水保稽查，就多次違反水保規定勒令停工；經發局主動測量面積與施工計畫，結果發現多處不符合，違規情節嚴重，除要求停工，務必要進行改善。

他強調，若在安全及相關施工規畫不符，市府會要求能源署撤銷營運許可、終止計畫，絕對以大樹居民安全為最高考量。

陳其邁也請副市長林欽榮組成專案小組徹查，包括整個施工狀況及水保計畫，是否符合最高安全標準，否則現在面臨極端氣候的洪水等問題，須以確保下游居民安全為最高的考量。

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