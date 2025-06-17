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不支持盟友收緊對俄制裁 川普：將使美國損失慘重

2025/06/17 12:28

美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）美國總統川普（Donald Trump）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在G7峰會上表示，他並不急於對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，並稱，這些行動將讓美國「損失慘重」，無視了盟國領袖渴望採取更多行動，迫使莫斯科坐上談判桌所施予的壓力。

《彭博》報導，川普曾多次表示，他正在考慮對俄羅斯實施新的經濟制裁，但至今一直拒絕付諸行動。被問到為何仍在等待時，川普表示，他想看看是否要簽署協議，並提到制裁可能對美國造成影響的擔憂。

川普在G7峰會指出，別忘了制裁帶來的損失慘重，當制裁一個國家將讓美國花很多的錢，損失巨額的錢，這就不僅僅是「簽署一份文件」那麼簡單，背後是數十億美元的巨額資金。川普強調，制裁不是一件容易的事，並非一條單向道。

歐洲領袖也呼籲川普，實施新的制裁，並認為，這對迫使俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）以更有誠意的態度進行談判，好結束在烏克蘭的戰爭來說相當重要，這場戰爭至今已進入第4年。

普廷先前拒絕了停火，以及與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）面對面談判的呼籲，只提出了領土方面的極端要求。

川普對莫斯科和基輔都表達了不滿，本（6）月初會晤德國總理梅爾茲（Friedrich Merz）時，川普表示，其他國家或許應該讓他們「再打一段時間」，這番發言進一步加劇了盟友的恐慌，擔心這名美國總統會放棄基輔。

被問到歐洲對制裁的呼籲時，川普回應稱，歐洲現在是這麼說，但他們還未行動，華府會先觀望。

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