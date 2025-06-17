星宇航空斥千億採購！ 《彭博》：擬添購10多架空巴客機訂單

星宇目前為全空巴機隊，目前旗下擁有28架，航點涵蓋洛杉磯、東京、新加坡和曼谷等。（資料照）

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕星宇航空（2646）傳斥40億美元（約新台幣1179億）鉅資，購買10多架空中巴士（Airbus）廣體客機，可能在本週的巴黎航空展期間宣布這項消息。

據《彭博》報導，星宇航空目前已經有8架的A350-1000訂單，有匿名知情人士透露，星宇航空正傾向追加空巴A350-1000機型訂單，可能在本週的巴黎航空展期間宣布這項消息；星宇沒有立即回應《彭博》的置評請求。

請繼續往下閱讀...

報導指出，星宇航空這次追加採購，將協助其規劃長程航線的拓展，增添飛往歐洲和美國東岸的航班；其他台灣航空公司如華航和長榮航空也在近幾個月訂購空中巴士的最大型雙通道寬體機。

星宇目前為全空巴機隊，目前旗下擁有28架，航點涵蓋洛杉磯、東京、新加坡和曼谷等，並已下單採購30架空中巴士飛機，該公司去年將A350貨機訂單數量提高一倍至10架，成為空巴最先進廣體客機新型貨機版本的最大客戶。

今年星宇已接收2架A350-900，預定還有3架新飛機交付，包括1架A350-1000和2架A330neo，不過仍比原先規劃交付數量少了4架。星宇預期明年將在迎接12架空巴飛機交付。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法