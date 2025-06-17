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Costco加油不用再去賣場了！將開「大型獨立加油站」

2025/06/17 14:17

不少Costco會員會在採買時，順便在有加油站的分店加油，加油業務對Costco營收來說是個重要一環。（法新社）不少Costco會員會在採買時，順便在有加油站的分店加油，加油業務對Costco營收來說是個重要一環。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）販賣的商品五花八門，吸引許多民眾前往採購，而有些會員開車到賣場購物，會順便在有加油站的分店加油，最新消息指出，Costco計畫在美國加州洛杉磯郊區的米申維耶霍（Mission Viejo）打造一座「獨立加油站」將設置多達40個加油位，預計最快2026年春季就會開幕。分析認為，Costco將「較低的油價」列為會員優惠之一，汽油銷售也是Costco營收重要一環，而在門市外設立加油站，也有助於分散部分門市人流壅塞與停車場擁擠的狀況。

《商業內幕》（Business Insider）報導，Costco將在米申維耶霍開設的加油站，距離2家現有的Costco門市約2英里的距離，而其中1家門市設有加油站。

Telsey 顧問集團的零售分析師費爾德曼 （Joe Feldman） 向《商業內幕》表示，「會員們可能希望有更大的彈性，不必每次都得跑一趟門市，也許這正是Costco對這種需求的回應。」

根據Costco提交給當地市政府的文件，Costco預估這座加油站將會生意興隆，每天將有多達9輛油罐車進行補貨作業，而從清晨 5 點至晚間 10 點之間，將吸引超過 9500 輛車前來加油。

對此，Costco並未做出回應。Costco一貫做法是不會在開幕前3個月，對外界公開新據點資訊。

報導分析，加油業務對Costco營收來說是個重要一環，，公司更將「低油價」列為會員資格的一大誘因。根據Costco的年度財報，汽油銷售在2024年占了整體營收約8分之1，相當於約 300 億美元。

Costco高層在多場財報電話會議中表示，他們目標是在每個地區都保持低於競爭對手的油價，而這還不包含 Costco 聯名信用卡的回饋優惠。

在門市外獨立設置加油站，可能也有助於紓解Costco部分門市人流壅塞與停車場擁擠的狀況，特別是對那些單純只想加油的會員來說，未來就不需要為了擠進人潮洶湧的倉儲賣場而煩惱。

Costco執行長瓦克里斯（Ron Vachris）多次表示，Costco正在思考不同方式，策略性地分流部分會員需求，來減輕某些過於繁忙的門市負擔。

費爾德曼認為，Costco設置獨立加油站的策略，可能會聚焦於會員密度較高的區域。有鑑於市場競爭激烈，這是Costco希望為會員提供更多價值、維持忠誠度並提升滿意度的作法。

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