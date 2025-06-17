下快車！小摩警告2隻黑天鵝蠢蠢欲動 金價恐跌至此價位

下快車！小摩警告2隻黑天鵝蠢蠢欲動，金價恐跌至3100美元。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受到以伊戰事升級激勵，黃金一度來到每盎司3500美元新高，不過，摩根大通表示，隨著黃金價格位處高位，中國央行6月暫停購買機率大增至70%，加上美中貿易緊張局勢緩和，金價短線可能回測3100美元。

根據追風交易台消息，摩根大通分析師Avery Chan等在最新研報中表示，中國央行在5月的黃金購買量放緩至6萬盎司，與2024年初暫停購買前的水平相同。如果黃金價格維持在目前水平，6月暫停購買的可能性已增加至約70%。

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摩根大通預計，暫停可能會持續6個月到3年，然後央行才會開始新的購買週期。

儘管摩根大通對長期金價保持樂觀，但認為短期下跌風險正在累積，除了美國CPI和非農業就業數據外，美中貿易緊張局勢緩和和中國央行可能暫停購金被視為兩大風險因子。

歷史經驗表明，在央行暫停購金數據公佈時，金價平均下跌約3%，並在1-1.5個月內維持區間震盪，然後重新獲得長期成長動能。

考慮到做多黃金是1個相對擁擠的交易，摩根大通認為如果中國暫停黃金購買且貿易緊張局勢緩和，黃金價格可能會跌破每盎司3200美元，至3100美元。然後，隨著市場情緒恢復到更中性的水平，這將是一個逢低買進黃金的好時機。

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