焦點股》台積電：股價大漲 市值重返逾27兆元

台積電股價大漲至1045元，市值重返逾27兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕由於傳出以色列和伊朗之間的衝突緩解，激勵美股週一大漲，台積電ADR漲逾2％，帶動台積電（2330）今股價開高走高，以1040元開出，早盤最高1050元，上漲25元、漲幅2%，但仍未填息，市值回升到27兆元之上。

外媒報導伊朗有意恢復與美方和談，這讓中東緊張局勢出現緩解，也激勵美股四大指數全面反彈，道瓊指數漲317.3點，S&P500上揚56.14點，費半指數強彈3.03%，那斯達克指數上漲294.39點。

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台積電於12日除息，除息參考價為1060元，由於除息以來，股價走跌，不僅秒填息中斷，至今仍陷入貼息，昨收1025元，下跌5元，台積電ADR則收215.68美元，上漲4.58美元、漲幅2.17%。

受惠客戶對AI需求強勁，台積電4月營收飆高達3495.66億元並創新高，5月受到台幣升值等因素影響，營收月減8.3%，但仍達達歷史次高水準，4、5月累計營收為6700.82億元，已達先前財測中位數的逾七成；外資法人推估，台積電第二季財測達標無虞，今年全年營收成長24%-26%也可望達成。

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