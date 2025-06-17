焦點股》華擎：全年營收增幅 看逾5成

華擎受惠AI伺服器需求持續升溫，全年營收有機會上看500億元，較去年成長約5成。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕板卡廠華擎（3515）受惠AI伺服器需求持續升溫，今年主板、顯卡、電源供應器、顯示器、IPC等多條產品線同步成長，全年營收有機會上看500億元，較去年成長約5成。該公司股價今日大受激勵，截至上午9時2分暫報249元，漲幅7.55%，成交量578張。

華擎管理層看好伺服器產品為今年成長主軸之一，首季以輝達（NVIDIA）H200為主力產品，第2、第3季轉為B200，第4季全面導入B300，整體出貨將大幅優於去年。第2季一度因線材短缺影響出貨，預期第3季能補回缺口，全年成長明確，AI伺服器佔比持續拉高，帶動營收規模快速擴大。

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除了伺服器之外，華擎今年產品線表現普遍向上。主板出貨有望年增5%至10%，受惠DIY市場朝高階發展，平均售價（ASP）也優於去年。歐洲市場表現亮眼，即便存在殺價競爭，整體仍維持健康動能。顯卡（VGA）業務則受超微（AMD）架構更新帶動，今年出貨與市佔率同步提升，A卡動能可望延續至下半年。

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