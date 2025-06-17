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連美債都要看它臉色 ! 亞洲「這國」正成為全球市場風向標

2025/06/17 09:25

日債殖利率上升對全球市場有重大外溢效應，全球金融市場的「東京時刻」已經到來。（路透）日債殖利率上升對全球市場有重大外溢效應，全球金融市場的「東京時刻」已經到來。（路透）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著日本7.8兆美元（約新台幣229.9兆元）債券市場的波動性飆升至20多年來的最高水平，美債對日本市場的走勢也變得更為敏感，全球金融市場的「東京時刻」已經到來。根據《彭博》數據分析顯示，當日本10年期公債殖利率飆升時，美債、德債乃至全球固收市場無一倖免地同步震盪。

專家直言，「日債殖利率上升對全球市場有重大外溢效應」，這項變化以及近期日本波動性的飆升，正在重塑全球債券交易的動態。

分析師指出，日本投資者是美國國債最大的海外持有者，美國債市長期以來一直面臨來自東京的風險敞口（未加保護的風險），但有一個關鍵轉折點出現在2022年，當時日本央行開始放鬆對債券殖利率的控制，美債殖利率曲線與日債的連動性持續加強，特別是10年至30年期利差的相關性達到5年高點。

根據《彭博》對美日2國的10年至30年期利差分析，自那時起，美國公債對日本國債變化的敏感度穩定上升。

管理1.94兆美元（約新台幣57.1兆元）資產的景順投資亞太區固定收益主管Freddy Wong表示，「日債殖利率上升對全球市場有重大外溢效應」，日本債券市場的波動性飆升至20多年來的最高水準。

據報導， 日本政府在2016年啟動YCC「殖利率曲線控制」（Yield Curve Control）政策後，日本市場曾自成一格，基準10年期公債有時甚至幾天都無人交易。

但現在情況不同了，當東京市場在當地時間上午9點左右開盤時，亞洲及其他地區的投資者都會密切關注其趨勢，因為這些波動可能會蔓延至法蘭克福、倫敦和紐約。

在《彭博》全球公債總回報指數中，日本公債佔比高達16.7%、僅次於美債。這意味著，日債的劇烈下跌，將直接拖累全球債券投資人的組合表現。

道明證券策略師紐納哈（Prashant Newnaha）警告，這一巨大權重意味著，日債市場的動盪將直接衝擊追蹤基準的基金，包括全球債券投資者的虧損。嘉信理財（Charles Schwab & Co.）駐紐約的首席固定收益分析師瓊斯（Kathy Jones）表示，日本發生的事情將對其他已開發市場的債券產生影響。

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