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中國經濟蕭條的產物 ! 中媒驚爆 : 上班族開始吃「人用飼料」

2025/06/17 11:27

近期中國上班族掀起「人用飼料」風潮。（擷取自中國社交平台）近期中國上班族掀起「人用飼料」風潮。（擷取自中國社交平台）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼「預製菜」後，近期中國上班族掀起「人用飼料」（台灣稱代餐）風潮。據報導，該款食物號稱，「3分鐘搞定一頓飯，用30塊錢滿足人一天所需的營養」，在中國上交媒體上引爆爭議，許多中國網紅口誅筆伐、強烈質疑，中國網友也戲稱，這就是中國經濟大蕭條、甚至末世出現的東西。

中媒報導，「人用飼料」是一款名叫「若飯」的食物，裡面包含了蛋白質、脂肪、維生素、膳食纖維等各種營養元素。銷售的商家把這些東西按照人體所需的比例混合在一起，放到了一個罐子裡，就成了一種營養健康、方便進食的「快餐食物」。

據報導，「若飯」是一名中國程式設計師所研發，起源於他認為生活中存在兩大痛點，包括每次中午吃飯需要耗費大量的時間等電梯、排隊用餐，因此沒有時間休息，以及長期高強度工作，熬夜加班再加上食用不健康的食物，導致身體健康亮紅燈。

這名工程師發現，一個成年男性1天只需要60克蛋白質、60克脂肪、100毫克維生素C還有25克膳食纖維，只要把這些東西混合在一起，就能滿足人一天的營養所需。因此，他鼓搗出了這個叫「若飯」的人用飼料。

由於「人用飼料」不需要加熱，也不需要任何烹飪手段，只需要輕輕打開蓋子，溫水沖泡，等上3分鐘時間，就能獲得長達6小時的「生命續航」。中國網友指出，這讓他們想到手機銷售的廣告語「充電5分鐘，通話兩小時」，只不過這一次充電的對象，從手機變成了我們的身體。

其他網友稱，「比《摩登時代》還厲害，配上自動餵食機還能省1分鐘」。「還是麻煩了，以前看科幻片有那種食物膠囊，麻煩再努力下研究出來」。

一名中國網紅批評，人應該有時間吃飯吧？不知這社會是進步了還是退步了？這種產品的出現還賣了好幾萬份，這是不是一種恥辱?

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