伊朗求停火！國際油價應聲走跌

國際油價週一（16日）下跌。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有消息指出，伊朗正尋求與以色列結束敵對行動，使達成停火的可能性上升，並緩解了市場對中東原油供應中斷的擔憂。國際油價週一（16日）下跌。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌1.21美元，或1.66%，至每桶71.77美元。

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布蘭特原油期貨下跌1美元，或1.35%，收每桶73.23美元。

2名伊朗消息人士與3名地區消息人士向《路透》透露，伊朗已請求卡達、沙烏地阿拉伯與阿曼敦促美國總統川普，施壓以色列立即停火，以換取伊朗在核談判上的彈性。《華爾街日報》稍早也曾報導，伊朗正尋求停火。

瑞穗證券分析師耶格（Robert Yawger）表示，市場交易員降低了對以色列與伊朗雙方轟炸可能擴大為更廣泛區域戰爭的預期，因這樣的衝突恐將威脅能源基礎設施安全。

以色列因指控伊朗接近取得核彈而對其發動空襲，導致國際油價在上週五（13日）飆升逾7%。

能源分析師、Commodity Context通訊創辦人強斯頓（Rory Johnston）指出，上週五的飆升使油價從技術面來看進入「超買區」，這通常會隨後出現價格下跌。強斯頓稱：「在我看來，上週四與週五的價格上漲，主要是由大量投機資金湧入所推動，這使我們重新回到了投機性持倉的超買水準。」

他補充說：「在這種情況下，市場特別容易出現大幅拋售。」

以色列與伊朗已互相發動空襲，目標包括能源設施，但主要的石油出口設施尚未受到攻擊。

耶格在提到伊朗石油出口中心哈爾克島（Kharg Island）時表示：「以色列目前還沒有攻擊哈爾克島，這就是目前的焦點。」耶格表示，若哈爾克島遭襲，油價可能會飆升至每桶90美元。

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