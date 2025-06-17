花逾4萬買名企實習！BBC曝中國大學生為年規模逾8億求職灰色產業埋單（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕6月，上海1所大學的大三學生李小姐正在申請明年秋季入學的海外研究生項目，急於補充一段名企實習經歷以「提升背景」的她，從社交媒體小紅書上收到了１家求職機構主動拋來的橄欖枝，然而這些誘人的實習機會，並非天上掉餡餅，而需要花上萬人民幣（約新台幣4.1萬）購買「付費實習」，有的項目甚至陷阱重重，中國教育培訓機構前從業者楊先生直言，在中國大學畢業生人數屢創新高、求職升學越來越難的背景下，付費求職灰色地帶，形成的畸形市場需求持續旺盛，估計年規模約2億人民幣（約新台幣8.2億元）。

BBC報導，對忙於申請海外研究生的大三學生李小姐來說，這是她遞交申請前的最後1個暑假，「背景提升」顯得十分重要。

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1家名為「互聯派」的求職中介機構向她拋來了橄欖枝。李小姐回憶說，我在小紅書上評論了1條有關實習內推的帖子，之後就有自稱「前端導師」工作人員來聯繫我加微信。

起初，這位導師並不急於談論實習崗位的話題，而是耐心地為李小姐規劃實習方向以及未來的職業選擇。「我們交流了一些行業的問題，電話溝通了好幾次，（我）就感覺他們對市場以及每個職業的薪資同招聘情況有一定的瞭解，挺靠譜的。」

隨後，這位前端導師向李小姐推薦了1份為期3個月的美國某著名食品品牌的遠程市場營銷實習崗位，但李小姐需要為此向該中介機構支付每月1.5萬人民幣（約新台幣6.15萬元）的服務費用，不接受定金。「看我不太放心，他就答應我先交1個月的錢，讓我先實習1個月，如果後面我想轉成3個月的話再轉，照常發放實習證明。」

李小姐在收到實習崗位錄取郵件後中斷了付款，因為她覺得自己上當了。

李小姐決定不再參與這個「實習」，並要求該中介機構退款，然而1個自稱售後的老師給她打來電話：「已經發放了offer，合同裡所述的條款已經完成，因此不能退款了。」截至記者採訪，李小姐並未報警，退款訴求仍在協商之中。

然而，付費購買實習機會在中國已經不是１件新鮮事了，留學教育培訓機構從業者楊先生表示，付費實習產業「的確存在需求」，估計在中國的市場規模大約在1年2億人民幣左右，「雖然談不上很大，但也實在不算小」。

根據中國教育部和人力資源社會保障部2024年11月公佈的數據，2025届中國高校畢業生規模預計1222萬人，年增加43萬人。

隨著大學畢業生人數再創新高，為了在激烈的求職競爭中脫穎而出，實習成為在校生或畢業生的必選項。

來自中國現就讀於香港樹仁大學的大一學生范瑋騏也在努力尋找實習機會。范瑋珩認為，現在公司希望畢業生一出校園就有較長時間的工作經驗，但是這根本就不可能，這很病態，你只能從大一就開始實習，每一個寒假暑假把實習經歷累積起來，才有可能達到要求。

根據中國人才招聘平台「智聯招聘」發佈的《2024大學生就業力調研報告》，就業前進行過實習的學生佔78.4%。

范瑋騏表示，不管畢業之後直接工作或是繼續申請研究生，實習經歷都必不可少，「尤其是當學校和專業不那麼有競爭力的時候。」

楊先生表示，「有的學生績點不夠，達不到保研的資格，就拓展一些別的加分項」，在這樣的情況下，付費購買實習成為了一種捷徑。

提供這種付費實習服務的公司，多數是網絡上早已廣泛存在的求職機構。傳媒行業資深HR Eric楊透露，付費求職產業最早可追溯到留學中介，主要用於留學生申請海外學歷時的背景提升。現在，它顯然已經適用於任何有實習同找工需求的人群了。

這種中介通常會以「實習內推」、「背景提升」、「名企實習」等常見話術吸睛。 在中國社交媒體小紅書上搜索「實習內推」，有超過3萬條帖子。

記者在採訪中發現，絕大部分學生都是從小紅書上接觸到付費實習中介，也有少部分是從「實習僧」等中國大陸的招聘平台上了解到這一服務的。

Eric楊表示，除了機構，還存在一類私人工作室通過軟廣告在小紅書、淘寶、閑魚等平台攬客，大部分提供單一的面試輔導、簡歷潤色等服務。

1家名為「超級學長」的留學培訓機構的諮詢師匿名向BBC透露，市面上的付費實習大致分為「走人事」和「不走人事」兩種類型，區別在於受聘人是否經過企業人事部門的正規聘請流程，以及是否在企業的人事系統中登記留名。

其中，不走人事的實習含金量最低，俗稱「打黑工」。這位諮詢師介紹，遠程不走人事的實習項目，適合申研和已經畢業的人做「臨時補充」，目的是短時間內快速充實簡歷，聊勝於無。

而走人事的實習又有線上和線下之分。「實地走人事是含金量最高、費用最貴的，支持正規背調甚至是轉正。」

記者透過小紅書聯繫到的上海職創科技有限公司介紹，在收費方面，遠程走人事項目的價格在人民幣1.4萬到2.1萬（約新台幣5.74萬至8.61萬），不走人事的項目在人民幣5000元至8000元（約新台幣2.05萬至3.28萬），實地實習的價格則都在人民幣3萬元（約新台幣12.3萬）以上。

求職中介往往聲稱自己擁有「企業內部管道」，同企業在職的HR甚至高管都有合作。

然而，大部分學生並沒有這麼幸運，由於聯繫企業在職導師的維護成本和經濟成本高，不靠譜的機構會偽造徹頭徹尾「假實習」。

前從業者楊先生就坦言，「有的中介會造1個空殼公司讓學生遠程參與實習。因此實習生遠程相關的項目幾乎都是假的，最後的實習證明也大概率是PS出來的。」

不僅如此，線下實地實習也有操作空間。1家名為「麥芽求職」的實習中介在今年2月向范瑋騏內推了知名消費品牌巨頭寶潔（P&G）的市場營銷實習崗位，並最終向她發送了offer。

「這是1個在廣州進行的實地實習，中介向我要價2萬人民幣，」范瑋騏回憶道。然而謹慎的她最終並沒有付錢，「他們告訴我實習的地點不是在寶潔廣州的總部辦公室，而是在1個所謂的項目辦公地，這並不能在任何可靠平台上被查到，只能說明是中介租用的場地用來冒充的。」

當學生意識到被騙之後，很難要回錢財。「不過幾萬塊錢，起訴也就是扯皮，最後退點錢了事，」上述教培咨詢師說，「這種屬於明晃晃被詐騙了。」

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