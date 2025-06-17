本國銀行一年增設14處據點 美國、印度最熱門

本國銀行近一年共增設14個分支機構，其中，最熱門是美國共4個，數量最多（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會資料庫顯示，本國銀行持續在全球各地增設分支機構，截至2024年7月至2025年6月16日為止，近一年來，國銀總計申設14個分行或辦事處；其中，最熱門、分支數量最多是美國有4處，緊追在後是印度的3處。

首先，先瞭解本國銀行在海外金融機構分行或辦事處，是如何申請設立？

請繼續往下閱讀...

國銀主管表示，這是各金融機構提向當地的主管機構提出申請，例如：某家銀行想在美國設立據點，就必須先向我方金管會提出申請，獲得同意後，接著，還要繼續取得「當地國」的主管機關通過；也就是說，至少須經過兩個關卡，台美雙邊都要點頭。

根據金管會統計，我國銀行在國外設立的分支機構，包括：子行、分行、支行、辦事處及其它等，截至今年3月底為止，共有多達643處；其中，分支機構數量最多是泰國排名第一，有104個，數量第二是中國，有87個，第三是美國的72個，數量第四是香港65個，第五是越南的62個。

若放大目標來看，國銀的分支機構有530個位於亞洲，也就是說，比重高達82.4%。

其次，若以國銀申設據點的所在地來看，從近一年來看，就「單一國」來看，最熱門是美國，總計有4個，分別是玉山銀行申設的「達拉斯辦事處」、中信銀的「休士頓辦事處」、中信銀的「洛杉磯分行」及土地銀行的「休士頓辦事處」。

換言之，美國成為金融機構最搶手的據點！國銀主管表示，這與美國現任總統川普的行事風格有關，所謂「肥水不落外人田」，為了要賺美國的錢，廠商只好紛紛「東進」到美國，就地生產；尤其，我國金融機構考慮到關稅成本，不得不調整市場布局。

除了美國之外，同樣人口眾多的印度，也吸引國銀前往布局建立「灘頭堡」。一年來，包括中信銀、玉山銀與國泰世華，均已經在印度設立分行據點。

如果不以國家為計算單位，毫無疑問，「新南向國家」最積極插旗、設分支機構，近一年來，總計有多達八個據點，數量最多；不過，國銀主管指出，因為新南向涵蓋18個國家，範圍又大又廣，金融據點當然一定會最多。

此外，若以單一銀行業者為單位，海外設立據點最積極是「中信銀」，最近一年總計開了5個分支機構，包括：「越南平陽辦事處」、「越南海防辦事處」、「印度古吉拉特分行」、「美國休士頓辦事處」及「美國洛杉磯分行」等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法