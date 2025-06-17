反目成仇？WSJ：OpenAI考慮指控微軟反競爭行為

知情人士表示，OpenAI高層討論了「核選項」，可能指控微軟在合作期間存在反競爭行為。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI和微軟（Microsoft）之間關於未來AI（人工智慧）合作的緊張關係正在加劇，隨著OpenAI希望削弱微軟對公司的控制，談判異常艱難，知情人士透露，OpenAI高層討論了「核選項」，可能指控微軟在合作期間存在反競爭行為。

《華爾街日報》報導，OpenAI正希望削弱微軟對於其AI產品和運算資源的控制，並確保這家科技巨頭批准公司轉型成為營利公司。微軟同意這次的轉型，將是OpenAI籌集更多資金，並推動上市的關鍵。

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知情人士表示，由於談判面臨困境，以至於最近幾週OpenAI高層開始考慮「核選項」，指控微軟在合作期間存在反競爭行為。知情人士透露，這項努力可能包括尋求聯邦監察機關審查合作條款，以查找是否存在違反反壟斷法條的行為。

此舉恐危害兩家公司長達6年的合作關係，多年來微軟協助推動OpenAI崛起，以換取該公司技術的早期使用權，這被視為科技業史上最成功的合作關係之一。不過隨著雙方逐漸演變成競爭對手，這使得雙方更難找到共識。

兩家公司代表在聯合聲明中表示，雙方建立了長期、富有成效的合作夥伴關係，為每個人提供卓越的AI工具。並稱，談判仍在進行中，雙方樂觀地認為，將繼續在未來幾年攜手共進。

知情人士指出，OpenAI和微軟針對OpenAI斥資30億美元（約新台幣886.8億元）收購程式設計新創公司Windsurf的條款陷入僵局。根據雙方協議，微軟目前可以存取OpenAI的所有智慧財產權，然而，OpenAI卻不希望微軟取用Windsurf的智慧產權。此外，微軟也推出了自己的AI程式設計產品GitHub Copilot。

關於OpenAI若是轉型為公益法人，微軟可以獲得多少OpenAI股份，兩家公司意見仍存在分歧。知情人士表示，微軟目前要求在新公司中持有的股份超過了OpenAI願意給予的股份。OpenAI 必須在年底前完成轉型，否則將面臨損失200億美元（約新台幣5912億元）資金的風險。

在拜登政府執政期間，美國聯邦貿易委員會（FTC）去年對微軟展開了廣泛的反壟斷調查

，此外，FTC還審查了微軟對OpenAI的投資，以及1年多前，其他大型科技公司對AI的投資。

微軟在2019年首次向OpenAI投資10億美元（約新台幣29.5億元），根據現行合約，這家科技巨頭擁有透過其Azure雲端銷售OpenAI軟體工具的獨家權利，並可以優先使用這家新創的技術。微軟也是OpenAI唯一的運算供應商，不過去年他也允許這家新創成立自己的資料中心專案星際之門（Stargate）。

目前兩家公司在消費者聊天機器人，到企業AI工具等各種產品上競爭。去年，微軟執行長納德拉（Satya Nadella）聘請了OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）的競爭對手。

這家新創公司正試圖在計劃轉型的同時重新談判協議的某些部分。OpenAI希望可以與其他雲端供應商合作，以便將技術出售給更多客戶，並獲得額外的運算資源。微軟則希望，即使當OpenAI實現「通用人工智慧（AGI）」，微軟仍能獲得該公司的技術，這將終止目前的合作關係。

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