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英美達成貿易協議！鋼鐵關稅存變數

2025/06/17 08:54

美國總統川普週一簽署了1項協議，正式降低對英國進口產品的部分關稅，但鋼鐵關稅存變數（路透資料照）美國總統川普週一簽署了1項協議，正式降低對英國進口產品的部分關稅，但鋼鐵關稅存變數（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美英宣佈達成貿易協議，路透報導，美國總統川普週一簽署了1項協議，正式降低對英國進口產品的部分關稅，重申了對英國汽車的配額和關稅稅率，並取消了對英國航空航天領域的關稅，但鋼鐵和鋁的問題仍未解決，至於英國則同意降低對美國牛肉和乙醇的關稅。

川普和英國首相施凱爾在加拿大舉行的7國集團峰會期間宣布了這項協議。川普表示，與英國的關係“非常好”，同時他揮動了1份他剛剛簽署的文件，然後短暫地將其扔掉。

「我們簽了字，事情就這麼辦了，」他說道。

施凱爾稱這是“對我們兩國來說非常好的一天，是實力的真正像徵”。

根據白宮發布的行政命令，美國擬對從英國進口的鋼鐵和鋁實施配額，免徵25%的關稅，但前提是英國必須證明其鋼鐵供應鏈和生產設施的安全。

白宮表示，配額水準將由商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）設定。

英國避免了美國本月稍早對其他國家徵收的高達50%的鋼鐵和鋁關稅，但如果無法達成實施關稅削減的協議，英國可能從7月9日起面臨關稅上調。

兩位領導人重申了1項計劃，即給予英國汽車製造商每年10萬輛汽車的配額，這些汽車可以10%的關稅稅率運往美國，這一稅率低於其他國家面臨的25%的關稅稅率。

白宮表示，該計畫將在《聯邦公報》上公佈7天後生效。

根據行政命令，該協議還取消了對英國航空航太業（包括零件和飛機）的關稅。

英國是第1個同意與川普降低關稅協議的國家，美國降低對英國汽車、鋁和鋼鐵的進口關稅，英國同意降低對美國牛肉和乙醇的關稅。

但由於細節尚在敲定中且一些問題仍未解決，該協議的實施被推遲。

英國稱該協議對其航空航天和汽車行業來說是一個巨大的勝利，並指出英國是唯一與華盛頓達成此類協議的國家。

英國貿易大臣雷諾茲在一份聲明中表示，貿易協議的生效可能需要幾個月的時間，但我們在幾週內就完成了首批協議。而且我們不會止步於此。

雷諾茲表示，雙方同意互惠1.3萬噸牛肉，同時明確表示美國進口產品必須符合英國嚴格的食品安全標準。

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