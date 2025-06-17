晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

別去做「這類工作」！AI教父辛頓揭未來職場殘酷畫面：全被AI取代

2025/06/17 11:24

AI教父辛頓警告，AI最終將「在各方面都超越人類」，恐怕帶來大規模失業的風險。（法新社）AI教父辛頓警告，AI最終將「在各方面都超越人類」，恐怕帶來大規模失業的風險。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「人工智慧（AI）教父」之稱的諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近期表示，AI最終將「在各方面都超越人類」，恐怕帶來大規模失業的風險，但他也提到一些職業相對安全，例如水電工，而一些單調重複的腦力勞動工作則有高風險，如客服中心。

辛頓週一（16日）接受Podcast 節目採訪時表示：「我認為 AI 要在實體操控上，要達到人類水準還需要很長時間」、「所以當個水電工應該是個不錯的選擇。」

辛頓也點名了一些高風險行業，他認為，在單調重複的腦力勞動方面，AI 將取代所有人。辛頓因此特別點出律師助理等工作風險極高，他並表示若自己是在客服中心工作，會「感到恐懼」。他強調，要讓自己的職位對 AI 免疫，必須具備「非常高的技能」。

辛頓認為，AI 導致的大規模失業，是當前對人類幸福最大的威脅。即便未來實施他所倡議的「全民基本收入」，他也認為沒有工作的狀態，將使人失去生活的目標感。

根據辛頓的說法，大規模失業的情況極可能發生，甚至某種程度上已經開始。他指出，AI 已逐步被導入許多原本深受大學畢業生青睞的初階工作。

雖然有人認為 AI 對初階工作的威脅被過度渲染，但辛頓同意，在某些情況下，AI 將成為人類助手，而不是完全取代人類。不過他也指出，這意味著未來只需要1個人，就可以完成原本需要10個人才能完成的工作，而這對許多產業來說，將意味著大量裁員。

辛頓補充說，像是醫療照護這類需求近乎無限的產業，也許可以吸收這波衝擊，「但大多數工作，我認為並非如此。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財