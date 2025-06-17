別去做「這類工作」！AI教父辛頓揭未來職場殘酷畫面：全被AI取代

AI教父辛頓警告，AI最終將「在各方面都超越人類」，恐怕帶來大規模失業的風險。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「人工智慧（AI）教父」之稱的諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近期表示，AI最終將「在各方面都超越人類」，恐怕帶來大規模失業的風險，但他也提到一些職業相對安全，例如水電工，而一些單調重複的腦力勞動工作則有高風險，如客服中心。

辛頓週一（16日）接受Podcast 節目採訪時表示：「我認為 AI 要在實體操控上，要達到人類水準還需要很長時間」、「所以當個水電工應該是個不錯的選擇。」

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辛頓也點名了一些高風險行業，他認為，在單調重複的腦力勞動方面，AI 將取代所有人。辛頓因此特別點出律師助理等工作風險極高，他並表示若自己是在客服中心工作，會「感到恐懼」。他強調，要讓自己的職位對 AI 免疫，必須具備「非常高的技能」。

辛頓認為，AI 導致的大規模失業，是當前對人類幸福最大的威脅。即便未來實施他所倡議的「全民基本收入」，他也認為沒有工作的狀態，將使人失去生活的目標感。

根據辛頓的說法，大規模失業的情況極可能發生，甚至某種程度上已經開始。他指出，AI 已逐步被導入許多原本深受大學畢業生青睞的初階工作。

雖然有人認為 AI 對初階工作的威脅被過度渲染，但辛頓同意，在某些情況下，AI 將成為人類助手，而不是完全取代人類。不過他也指出，這意味著未來只需要1個人，就可以完成原本需要10個人才能完成的工作，而這對許多產業來說，將意味著大量裁員。

辛頓補充說，像是醫療照護這類需求近乎無限的產業，也許可以吸收這波衝擊，「但大多數工作，我認為並非如此。」

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