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以色列、伊朗互轟！外媒點名「3老男人」引爆危機

2025/06/17 09:56

以色列、伊朗互轟！外媒點名「3老男人」引爆危機伊朗首都德黑蘭西側的沙赫蘭（Shahran）燃料庫遭以色列空襲後起火燃燒。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以色列和伊朗衝突持續，外媒指出，這已遠超過去年（2024）「精確打擊」的規模，戰火直接延燒進入伊朗境內，而這場突如其來的、史無前例的衝突，主要責任在誰身上，外媒對此也給出答案，點名納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和川普（Donald Trump）。

《衛報》（The Guardian）專欄作家提斯道爾（Simon Tisdall）文章以「納坦雅胡、川普和哈米尼，3個憤怒的老男人，可能會害死我們所有人」為題，提到戰爭的出現總有理由，重大衝突的根源往往可以追溯到幾十年前：以色列和伊朗之間的宿怨就是如此，其根源可以追溯到1979年的伊斯蘭革命。

他認為，這場危機背後站著3個憤怒的老人，他們的行為讓人對他們的判斷力、常識、動機甚至理智產生嚴重懷疑。

首先是75歲的以色列總理納坦雅胡，提斯多爾指出，他早已不適任領導職位，卻藉著戰爭轉移國內對其貪腐指控的注意力。以國加薩行動造成超過5.5萬巴勒斯坦人喪生，既未消滅哈瑪斯，也未救回全部人質，只留下滿目瘡痍。

第2大罪魁禍首是86歲伊朗最高領袖哈米尼。他領導的神權政體長期壓制社會自由、操縱選舉、迫害女權運動者，國內民生凋敝，卻執意推進鈾濃縮計畫，無疑給了以色列動武的口實。

第3位是79歲的川普。他在上個任期魯莽撕毀伊朗核協議，卻提不出可行的替代方案，且當納坦雅胡主張對伊朗發動全面攻擊時，川普的軟弱態度等同開屈服。提斯多爾表示，無論是向普廷出賣國家、將關稅武器化、破壞加薩停火協議，還是欺凌鄰國，川普已成為全球安全的重大威脅。

日前伊朗威脅稱，如果美國、英國和法國的軍事基地和船隻協助保衛以色列，伊朗將襲擊這些基地和船，並關閉荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。

外界現在憂慮的伊朗對荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的威脅。這條全球能源大動脈受阻將引發油價飆升，可能損害西方國家利益，給本已脆弱的世界經濟帶來衝擊，加劇爆發全面戰爭和全球能源衝擊的風險。

提斯道爾表示，這一切都是川普要擺不定的立場所造成的直接後果。他提出，各國的避險之道是，不倚賴川普領導的美國，採取獨立自主的外交路線。

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