驚見越來越多出口商不想收美元...美銀行高層全說了

今年美元對一籃子主要貨幣的匯率下跌約 8%，但在2024年第四季卻大幅上漲7%，這種波動性讓商業定價決策變得更加複雜。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當美國合眾銀行（US Bancorp）外匯銷售主管康明斯（Paula Comings）與美國進口商交談時，她越來越常聽到同樣的訊息：他們的外國交易方不再希望以美元結算。取而代之的是，這些對方要求以歐元、人民幣、墨西哥披索或加拿大元進行付款，以降低對美元波動的曝險風險。

《彭博》報導，康明斯表示：「過去很多客戶都不太願意改變，因為在供應商眼中，美元幾乎是神聖不可動搖的貨幣」、「但現在海外供應商的態度似乎變成：『請直接給我們自己的貨幣就好。』」

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儘管美元曾因中東動盪短暫反彈，但根據彭博美元指數，今年美元對一籃子主要貨幣的匯率仍下跌約 8%。這是在 2024 年第四季大幅上漲 7% 之後出現的反轉。這種波動性讓定價決策變得更加複雜，也帶來潛在的獲利風險，使美元的吸引力逐漸下滑。

美國合眾銀行的一些企業客戶，正在展現這一趨勢。舉例來說，美國中西部一間木材公司，現在會將美元兌換成歐元，再用來支付從歐洲進口的硬木貨款，這與過去直接用美元結帳的做法不同。促使其改變的一個原因，是歐洲供應商願意提供 2% 的折扣，條件是使用歐元支付。

另一家從中國進口商品的家用品零售商，也重新與供應商談判合約條款，計劃下一批訂單將以人民幣結算。而另外一家從義大利採購設備的美國食品公司，則同意以歐元付款，最終因此以更優惠的條件完成了一筆價值 40 萬歐元（約1383.9萬元新台幣）的交易。

位於多倫多的跨境支付公司 Corpay 的首席市場策略師沙莫塔（Karl Schamotta）指出：「這樣的改變很難即時量化，但從東亞到拉丁美洲，越來越多出口商選擇用歐元、人民幣甚至本地貨幣作為合約計價貨幣。」。

康明斯指出，雖然這股轉變是否會反映在官方數據中仍有待觀察，但越來越多海外供應商要求以本幣交易，「可能也說明了美元聲譽正在改變」。

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