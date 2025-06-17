晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

驚見越來越多出口商不想收美元...美銀行高層全說了

2025/06/17 10:34

今年美元對一籃子主要貨幣的匯率下跌約 8%，但在2024年第四季卻大幅上漲7%，這種波動性讓商業定價決策變得更加複雜。（歐新社）今年美元對一籃子主要貨幣的匯率下跌約 8%，但在2024年第四季卻大幅上漲7%，這種波動性讓商業定價決策變得更加複雜。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當美國合眾銀行（US Bancorp）外匯銷售主管康明斯（Paula Comings）與美國進口商交談時，她越來越常聽到同樣的訊息：他們的外國交易方不再希望以美元結算。取而代之的是，這些對方要求以歐元、人民幣、墨西哥披索或加拿大元進行付款，以降低對美元波動的曝險風險。

《彭博》報導，康明斯表示：「過去很多客戶都不太願意改變，因為在供應商眼中，美元幾乎是神聖不可動搖的貨幣」、「但現在海外供應商的態度似乎變成：『請直接給我們自己的貨幣就好。』」

儘管美元曾因中東動盪短暫反彈，但根據彭博美元指數，今年美元對一籃子主要貨幣的匯率仍下跌約 8%。這是在 2024 年第四季大幅上漲 7% 之後出現的反轉。這種波動性讓定價決策變得更加複雜，也帶來潛在的獲利風險，使美元的吸引力逐漸下滑。

美國合眾銀行的一些企業客戶，正在展現這一趨勢。舉例來說，美國中西部一間木材公司，現在會將美元兌換成歐元，再用來支付從歐洲進口的硬木貨款，這與過去直接用美元結帳的做法不同。促使其改變的一個原因，是歐洲供應商願意提供 2% 的折扣，條件是使用歐元支付。

另一家從中國進口商品的家用品零售商，也重新與供應商談判合約條款，計劃下一批訂單將以人民幣結算。而另外一家從義大利採購設備的美國食品公司，則同意以歐元付款，最終因此以更優惠的條件完成了一筆價值 40 萬歐元（約1383.9萬元新台幣）的交易。

位於多倫多的跨境支付公司 Corpay 的首席市場策略師沙莫塔（Karl Schamotta）指出：「這樣的改變很難即時量化，但從東亞到拉丁美洲，越來越多出口商選擇用歐元、人民幣甚至本地貨幣作為合約計價貨幣。」。

康明斯指出，雖然這股轉變是否會反映在官方數據中仍有待觀察，但越來越多海外供應商要求以本幣交易，「可能也說明了美元聲譽正在改變」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財