中東衝突憂慮減 美股收盤勁揚、台積電ADR上漲2.17％

美國華爾街股市主要指數16日收高。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人對於以色列與伊朗衝突的擔憂之情逐漸消退，加上市場開始關注美國聯邦準備理事會（Fed）本週稍晚的利率決策會議，美國華爾街股市主要指數16日收高。

綜合媒體報導，《華爾街日報》、《路透》等外媒引述消息人士說法，指出伊朗正在尋求與以色列停火，並願意恢復與美國的核談判。美國總統川普也呼籲伊朗和以色列緩和衝突，讓市場情緒略有回穩。

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那斯達克指數16日大漲1.52%，創下5月27日以來最大的單日漲幅。標準普爾500指數上漲0.9%，將上週五的大部分跌幅補回。焦點個股方面，超微（AMD）飆漲8.81%、Meta上漲2.90％、輝達上漲1.92％。台積電ADR上漲2.17％，收在215.68美元。

道瓊工業指數揚升317.30點或0.75%，收42515.09點。

標準普爾指數上漲56.14點或0.94%，收6033.11點。

那斯達克指數勁揚294.38點或1.52%，收19701.21點。

費城半導體指數大漲155.05點或3.03%，收5267.30點。

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