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「2現象」曝中國通縮加劇！謝金河：恐步日本後塵進入失落時代

2025/06/17 00:44

中國正面臨包括房地產暴跌在內等通縮危機。（彭博）中國正面臨包括房地產暴跌在內等通縮危機。（彭博）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年經濟下行，財信傳媒董事長謝金河16日分享身邊友人在中國所見所聞，直指中國通貨緊縮情況加劇，造成這種情況有兩個原因，其一為中國的房地產泡沫化，二為產業過度內捲。

謝金河16日在臉書發文，「從事房仲業的朋友剛剛從上海回來，他傳了一則簡訊給我，說上海南京西路最高檔的恆隆廣場，租金從3年前一平米（平方公尺）15元人民幣（約新台幣61元）一天，跌到現在剩下6.5人民幣（約新台幣26元），租金出現腰斬以上的跌幅，這是房地產跌價，加上內需不足的景象。」

他接著分享另一個案例，「上週五（13日），從日本住友商事退休的高中同班同學，現在當起背包客，他說星期六去英國，他要去北京轉機，我問他為什麼要到北京轉機？他說現在經過北京轉機到英國的經濟艙只要一萬多台幣，還可以在機場住一晚，又有早餐吃……」

謝金河表示，「這兩個現象都透露著，租金下跌，航空票價也降，中國的通縮正在加速的路上。上個月，中國公布的CPI（消費者物價指數）是負0.2%，PPI（生產者物價指數）是負3.3%，在全球都面臨通膨威脅的情況下，中國獨自走在通縮的路上，這是很不尋常的現象。」

「這其中有兩個核心點，一個是中國的房地產泡沫是吹破了，但房企的債務仍然高高掛。中國前50大房企負債13.67兆人民幣（約新台幣56.4兆），這幾家大債的房企，包括保利的9926億人民幣（約新台幣4.06兆）、碧桂園9846億（約新台幣4.03兆）、綠地控股9807億（約新台幣4.02兆），萬科9474億（約新台幣3.9兆）……」

「這些房企大債欠銀行，而銀行是國家的，沒有人敢面對，只能一直拖下去！而這些房企虧損也形同天文數字，像碧桂園2023年虧損1784億人民幣（約新台幣7300億），去年的帳還沒有公布。萬科集團去年則虧損494.8億人民幣（約新台幣2030億）……房地產是帶動經濟的火車頭，如今Top50的房企有31家出現重大虧損，房地產拖累內需，也觸動A辦（頂級商辦）租金連環下跌，恆隆廣場是上海首善之區，很有代表性。」

最後謝金河指出，「另一個是產業的內捲，這次比亞迪降價三成，除了同業拆台，中央也出來喊話，這種全面內捲現象只是在虛耗國家有限資源，形成連環殺，不利產業與經濟的提升！這個現象若進一步惡化，中國將步日本後塵，進入失落的時代！」

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