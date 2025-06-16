數發部拚AI基礎建設 預告「促進資料創新利用發展條例」

數位發展部今天預告「促進資料創新利用發展條例」。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕資料是數位經濟時代的石油，也是人工智慧（AI）發展的關鍵基礎，數位發展部今天預告「促進資料創新利用發展條例」，官員表示，若底層的基礎建設做得穩固，就有更多資料被釋放出來，有利於AI發展，也有助於政府機關更重視資料治理。

數發部在草案說明中指出，為確立我國資料創新利用的法制基礎，建構資料開放、共享和再利用的各項機制，滿足民間及政府取得高品質、可信任且易於利用資料的需求，以資料提升我國數位發展的價值，並強化民眾權利的保障，因此制定該條例。

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草案觸及政府開放資料和共享資料的收費、授權條款，並要求行政院所屬二級機關、獨立機關、直轄市及縣（市）政府設置「資料長」，負責推動、監督機關內資料創新利用發展相關事務。

數發部官員受訪表示，AI時代資料越來越重要，在過往開放資料的基礎之上，數發部認為仍要建立一個全國一致性的規範，而在該條例中，除了促進開放資料外，也鼓勵產業間的資料共享，研擬資料創新利用的獎勵措施。

有些共享資料可能不是以開放資料的形式供各界利用，涉及到非專屬授權條款的利用，這部分數發部也希望推出相關配套措施，讓資料的創新利用有更好的依循，意即未來會公告更多技術配套，目前相關子法還在盤點中。

數發部官員強調，其實許多目的事業主管機關都擁有大量資料，例如交通、農業、文化等，數發部也希望協助這些目的事業主管機關推出更多鼓勵創新的輔導機制，讓產業之間的資料也能共享，加強資料應用的力道。

近年AI引起廣泛討論，因此條例中設計由數發部訂定「資料創新利用發展基本計畫」，再由相關部會或地方政府依循計劃擬定各自的執行計劃，過程中政府也不會閉門造車，因此設計一個「資料創新利用諮詢會」的制度，引入外部專家意見，共同完善資料共享機制。

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