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外商前5月投資台灣1760億元 逾5成為離岸風電

2025/06/16 20:14

今年前5月整體來台投資額約1760.76億元，離岸風電投資案合計金額佔比超過5成。（資料照，記者廖家寧攝）今年前5月整體來台投資額約1760.76億元，離岸風電投資案合計金額佔比超過5成。（資料照，記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部投審司統計，今年前5月整體來台投資額（含僑外來台、中資來台）約新台幣1760.76億元，其中全球風電龍頭包括沃旭（ORSTED）旗下大彰化風場增資案、CIP（哥本哈根基礎）旗下渢妙風場增資案，以及海能風場投資案，合計金額佔比就超過5成。

今年前5月核准整體來台投資（含僑外來台投資、中資來台投資）827件，投資金額為55億7909萬1000美元，折合新台幣1760億7611萬1960元。

僑外來台投資方面，今年前5月核准僑外投資件數為819件，年減9.8%，投資金額計54億8247萬5000美元（折合新台幣約1730億2691萬1000元），年增76.64%。

主要大型案件中，離岸風電相關案件就有3件，投資額合計約新台幣939.65億元，佔整體投資比例約53.4%，包括丹麥商沃旭以新台幣600億元轉投資設立大彰化西南控股股份有限公司，並以新台幣35.85億元增資大彰化西南離岸風力發電股份有限公司，另盧森堡商CI FENGMIAO SCSP以新台幣220.8億元，增資CIP渢妙股份有限公司。

此外，離岸風電投資案還有英屬開曼群島商STONEPEAK OCEANVIEW （CAYMAN） HOLDINGS COMPANY以新台幣87.5億元，增資巔峰海景投資股份有限公司，其中83億元用於轉投資於海能風場，用於購買海能風場股權。

其他大型案件與軟體網路服務、半導體製造業等高科技產業有關，包括英商GOOGLE以新台幣70億元增資業台灣科高工程有限公司、環球晶子公司韓商MEMC KOREA COMPANY以新台幣65.69億元投資設立安科思資本股份有限公司、美商A100 ROW, INC.以新台幣25.94億元增資台灣亞馬遜資料中心服務有限公司等大型投資案。

中資來台投資方面，今年前5月核准中資來台投資8件，投資金額計9661萬6000美元（折合新台幣約30億4920萬960元），約佔整體比例為1.73%。

中資投資額增加主因是今年1月核准具台商背景的香港商鵬鼎國際有限公司，以新台幣30億元（約折合9124萬美元）增資鵬鼎科技股份有限公司所致。

投審司官員說明，本案的香港商鵬鼎公司雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，雖然臻鼎-KY公司主要股東為鴻海精密工業股份有限公司，具台商背景，但因投資路徑有透過鵬鼎在深圳的子公司再來台投資，因此仍須依中資規定許可。

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