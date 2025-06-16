上海麗嬰房股權賣給北京弘毅啟元 初估交易金額人民幣3.7至4.2億

麗嬰房總經理陳仁沛（右）、副總經理尤淑儀（左）說明上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權出售MOU事宜。（記者卓怡君翻攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕麗嬰房（2911）今日晚間召開重大訊息說明會，由麗嬰房總經理陳仁沛、副總經理尤淑儀說明上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權出售MOU事宜。尤淑儀指出，為活化中國資產並落實輕資產運營策略，規劃出售上海麗嬰房嬰童用品有限公司股權給北京弘毅啟元管理公司，初步預計本次交易價格介於人民幣3.7億至4.2億元之間。

尤淑儀說，目前已與特定投資人達成合作意向，並於今日由董事長代表子公司L.E. Venture Co., Ltd.與北京弘毅啟元管理公司，正式簽署上海麗嬰房股權出售MOU，本次MOU簽署旨為確定雙方投資意向與共識，初步預計本次交易價格將介於人民幣3.7億至4.2億元之間，最終實際交易價格，待完成相關必要程序後，提請董事會進行最終討論。

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尤淑儀表示，本次MOU簽署為重要里程碑，象徵公司在中國的輕資產策略轉型已成功取得進展，未來持續縮減中國實體據點，僅保留體驗店與旗艦店，中國市場重心聚焦在電商與品牌授權事業發展。關於股權出售具體細節，將於完成相關必要程序後，另行提請董事會討論正式股權出售合約，並依規定辦理公告申報。

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