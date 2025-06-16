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34歲身價破百億！她成紐西蘭首位華人女首富 親曝創業祕訣

2025/06/16 18:56

現年34歲的金融科技公司Airwallex聯合創始人劉月婷（Lucy Liu）。（翻攝自網路）現年34歲的金融科技公司Airwallex聯合創始人劉月婷（Lucy Liu）。（翻攝自網路）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕紐西蘭《國家商業評論》發布該國最新富豪榜，名單出現一位甜美女子引發關注，而她的能力和才華更讓人驚艷。出生於中國北方、現年34歲的金融科技公司Airwallex（空中雲匯）聯合創始人劉月婷（Lucy Liu），以7億元紐幣（約新台幣124億元）淨資產成為紐西蘭史上最年輕亦是首位華人女首富，並在總排名中位列第30位，也揭露女性成功創業，應具備哪些要素。

綜合外媒報導，劉月婷12歲時移居奧克蘭，就讀聖卡斯伯特學院，後於澳洲墨爾本大學學習金融。2015年，她在墨爾本與他人共同創立Airwallex，專門為企業提供全球支付服務，近年業務高速增長，去年收入達7.2億美元（約新台幣212億元），已躋身全球最快擴張的金融科技平台之列。

劉月婷在該企業的具體持股比例尚未公開，她也沒有提供細節，但2024年8月發表的《澳洲金融評論報》文章估計，她的持股比例約為6至8%，這意味著她的帳面財富在6.18億至8.65億澳元之間（約新台幣118億至165億元）。這讓她不僅成為紐西蘭第30大富豪，也成為全紐西蘭最富有的女性。

過去受訪時，劉月婷在被問及「一位女性要成功創業，應具備哪些要素」時，她坦言女性要在商場立足絕不容易，「尤其要處理家庭與事業間種種矛盾，如何安排好育兒與工作的時間分配是一大課題。因此，每位女性創業者都需要一套強大的後援，不論來自家人或團隊伙伴的支持皆不可或缺。」

她補充指出，女性創業者在創業時還需找到一批志同道合、可以幫助你實現創業目標的人，她在Airwallex起步期間經歷過不少困難，全仰賴核心班底通力合作方得以克服重重障礙，持續帶動企業穩步前行。

劉月婷曾在訪問中提到，父親是前股票交易員兼科技企業家，對她影響甚深。她說「我從他身上學到了堅持和正直，創業需要犧牲。現在的我，作為一個母親也深有體會。」雖然劉月婷現在住在新加坡，但她仍然是紐西蘭公民，只要有機會，她仍然會回到奧克蘭。

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