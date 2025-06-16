美股恐下跌20％？ 加拿大皇家銀行發出警訊

加拿大皇家銀行資本市場公司 （RBC Capital Markets LLC） 發布一份報告，如果油價上漲導致通膨飆升，標準普爾500指數將面臨下跌20%的風險。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大皇家銀行資本市場公司 （RBC Capital Markets LLC） 策略師發布一份報告，如果油價上漲導致通膨飆升，標準普爾500指數將面臨下跌20%的風險。

以洛里·卡爾瓦西納 （Lori Calvasina） 為首的策略師團隊表示，鑑於近期的反彈，美國股市較為脆弱，市值也顯得過高。中東衝突的範圍越廣，持續時間越長，對美國股市的負面影響就越大。

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在最壞的情況下，如果攻擊事件推高能源價格，策略師團隊預計標準普爾500指數將回落至4月的低點。他們表示，在不太嚴重的情況下，該指數可能會下跌約13%。

儘管以色列和伊朗之間的衝突愈演愈烈，但目前市場相對平靜。油價在周五上漲7%後，週一有所回落，投資者表示，迄今為止，衝突並未波及大型能源設施，似乎僅限於兩國之間。然而，隨著襲擊進入第4天，人們擔心它可能升級為一場更廣泛的區域戰爭。

加拿大皇家銀行的分析顯示，如果通膨率「嚴重」飆升至4%，從2024年起盈利增長為零，美聯準會僅兩次降息，且10年期美國國債收益率保持在當前水平，那麼到年底，基準指數可能跌至4800點，比當前水平低近20%。

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