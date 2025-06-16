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申請新青安被勸退？公股銀發聲明澄清力挺政府政策

2025/06/16 18:19

公股銀紛紛發聲明澄清力挺政府新青安政策。（記者陳梅英攝）公股銀紛紛發聲明澄清力挺政府新青安政策。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕針對近日媒體報導台中一男子2年以總價1200萬元購入台中舊市區預售屋物件，近日進入對保流程，該男子符合新青安申請資格，卻因年薪不到150萬元，遭到建商合作的公股銀行勸退，對此，公股銀行紛紛發出聲明，強調力挺政府政策，並提醒申貸民眾，需審慎評估自身財務能力。

繼兆豐銀行、土地銀行昨日晚間第一時間發出聲明後，今日台灣銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行以及台企銀、合庫銀行也跟進，主要聲明有三大重點。

第一、八大行庫皆強調全力支持政府各項政策，自新青安貸款開辦以來積極配合推動。台銀表示，新青安貸款主要協助國內無自有住宅家庭購屋自住，為減輕民眾資金負擔，提供利率、寬限期及貸款年限等優惠措施，民眾只要年滿18歲，符合本人、配偶及未成年子女均無自有住宅條件者，即可提出申請。

第二、各行庫指出，辦理新青安貸款均依據主管機關及銀行公會相關徵審授信規範，按申貸民眾之信用狀況、負債所得比及還款能力等條件綜合評估，核給適宜的融資額度及條件。

第三、為協助民眾審視財務能力及控管財務風險，各行庫均會主動關懷及提醒申貸民眾，申辦貸款宜建立健全的收支計劃，審慎評估本身財務條件，避免市場波動風險影響其還款能力，以維護良好信用、兼顧生活品質。

最後，各行庫也表示，對於任何貸款疑義，皆歡迎洽詢客戶服務專線或各地營業單位，由專人協助評估與說明。

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