金價逼近3500美元 台銀：Fed利率決策與中東局勢成多空關鍵

國際金價近日強勢走高，一度攀升至每盎司3,446.62美元，刷新6月7日創下的3,437.78美元高點，距離4月22日歷史高點3500.05美元僅一步之遙。（美聯社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中東局勢持續緊張，避險需求明顯增強，國際金價近日強勢走高，一度攀升至每盎司3,446.62美元，刷新6月7日創下的3,437.78美元高點，距離4月22日歷史高點3500.05美元僅一步之遙。

台銀在最新報告指出，近期金價短線強勢主要受到地緣衝突推升避險買盤所致，儘管中東情勢短期內難以完全平息，但一旦利空消息逐漸消化，加上美國積極與多國協商降稅事宜，若後續談判進展順利，金價漲勢恐難以延續。

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從技術面來看，金價近一個月穩守月均線（約3324美元）之上，顯示多頭格局仍在延續；但相對強弱指標（RSI）已接近超買區，短線存在回檔修正的風險，投資人宜提高警覺。

展望本週，台銀表示，市場將聚焦美國聯準會利率決策與主席鮑爾的記者會發言，儘管市場普遍預期6月利率將按兵不動，但後續降息時點仍是關注焦點。此外，英國與日本央行也將公布最新利率政策，對通膨與寬鬆政策的態度將牽動市場情緒。同時，以色列與伊朗的軍事緊張態勢是否升級，也將左右金價的避險買盤動能。

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