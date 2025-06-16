美元午後反轉下殺！新台幣勁揚1.48角創逾3年新高

新台幣匯價創逾3年新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕以伊衝突在美國介入下，市場避險情勢舒緩，美元指數在12點過後突然反轉下殺，主要亞幣中除日圓之外，幾乎全部走升，其中，新台幣兌美元匯率一度升破29.5元關卡，最後在央行調節下，以29.52元作收，單日勁揚1.48角，匯價創逾3年新高，成交量16.595億美元。

台股今日走勢轉趨震盪，盤中大跌逾百點，最後收在22049.9點，小跌23.05點，三大法人合計賣超49.85億元。其中，外資賣超20.9億元。

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新台幣匯價早盤以29.65元、升值1.8分開出，最高只到29.518元，隨即收斂升幅，不料午後美元大跳水，新台幣匯價升幅擴大，收盤前半小時突然升破了29.5元關卡，最高升抵29.494元。

匯銀人士分析，短線匯市仍受多重因素牽動，包括本週「超級央行週」登場，市場聚焦聯準會主席鮑爾談話與最新利率點陣圖變化；此外，美國與多國間貿易談判進入尾聲，市場預期仍有正面消息釋出。若中東衝突未持續升級，地緣風險降溫將有利於亞幣續強，新台幣亦有望維持升值動能。

根據央行統計，美元指數今日下跌0.23%、韓元狂飆0.64%、新台幣勁揚0.5%、新幣大漲0.18%、人民幣升0.02%、僅日圓貶值0.27%。

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