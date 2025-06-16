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大黑松小倆口拚轉型 總經理邱義榮重新掌舵

2025/06/16 16:32

以牛軋糖崛起的近70年老店大黑松小倆口總經理邱義榮，5年前交棒給兒女經營，退居幕後，迎戰糕餅業及觀光產業寒風，近日他重新掌舵站上第一線，帶領3位兒女齊拼轉型。（記者楊雅民攝）以牛軋糖崛起的近70年老店大黑松小倆口總經理邱義榮，5年前交棒給兒女經營，退居幕後，迎戰糕餅業及觀光產業寒風，近日他重新掌舵站上第一線，帶領3位兒女齊拼轉型。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以牛軋糖崛起的近70年老店大黑松小倆口總經理邱義榮，5年前交棒給兒女經營，退居幕後，迎戰糕餅業及觀光產業寒風，近日他重新掌舵站上第一線，帶領3位兒女齊拚轉型。

長子邱頂恩則擔任南投元首館館長、次子邱楚博擔任元首館執行長、女兒邱威樺則擔任大黑松小倆口營業部協理。

大黑松小倆口在1956年創立，由第一代邱彭毓自香港引進牛軋糖在台北博愛路起家，以新鮮自產自銷、絕不添加任何添加物為訴求，打響大黑松小倆口等於牛軋糖的名號。

1983年二代邱義榮接棒後跨入喜餅市場，推出小倆口喜餅，帶領大黑松小倆口全盛時期躍為台灣第4大喜餅業者，市占率僅次於郭元益、伊莎貝爾和禮坊。

2005年並將土城工廠轉型規劃為「牛軋糖博物館」觀光工廠，成為新北市第一家觀光工廠；2012 年並在南投位於國道六號埔里交流道出口處打造1萬坪的觀光休閒勝地「元首館」。

未料2020年遇到新冠肺炎疫情衝擊，大黑松小倆口也斷然決定處分土城觀光工廠活化資產，2020年4月邱義榮也決定退居幕後，將棒子交給兒女進行品牌再造。

由於糕餅業面臨結婚對數急遽減少的困境嚴峻，且這兩年國旅熱潮退燒，邱義榮近日決定重新掌舵，改造元首館，糕餅本業將調整產品線結構，強化現烤商品。

他說，元首館2015年高峰期遊覽車1年到訪車次高達2萬2827輛，相當於一天有62輛遊覽車的遊客到訪，2021年台灣疫情爆發期間，遊覽車到訪車次一度掉到不到3000輛。

今年4月元首館與旅遊業重啟緊密合作後，遊覽車陸續回籠，來客數明顯成長，商品包裝和單價策略性調整後，遊客提袋率也明顯增加。

暑假旺季元首館月老教堂也將打造為魔法月老屋，菇霸火鍋也將同步出發，吸引觀光客回流，期再創元首館高峰。

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