晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

央行6/19理監事會議利率按兵不動？路透全說了

2025/06/16 18:03

央行6月19日召開第二季理監事會議。圖為央行總裁楊金龍。（資料照，記者塗建榮攝）央行6月19日召開第二季理監事會議。圖為央行總裁楊金龍。（資料照，記者塗建榮攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球市場本週迎來「超級央行週」，包括美國聯準會（Fed）、英格蘭銀行與日本銀行等主要央行都將召開決策會議，外界預料這三大央行可能按兵不動。台灣央行也將在6月19日召開第二季理監事會議，根據《路透》調查，在30家本地及外資金融機構中，僅花旗集團估央行政策利率調降1碼（0.25個百分點），其餘29家估維持現行利率。一些分析師認為，中東局勢升溫及對等關稅稅率不確定性，都讓央行沒有降息條件。

Fed 將於台灣時間19 日凌晨兩點公布最新利率決策，儘管川普日前呼籲 Fed「立即降息 1 個百分點」，大多數決策官員仍偏向謹慎耐心，市場預期政策利率維持不變。市場也估計，日本央行及英國央行本週均按兵不動。

至於台灣央行第二季理事會議將在6月19日登場，根據《路透》最新調查結果顯示，在30家本地及外資金融機構之中，僅花旗集團估央行政策利率調降1碼，重貼現自2%降至1.75%，其餘29家均估維持在2%。

分析師認為，主計總處預估今年上半年GDP 年增達5.35%，加上出口表現亮麗，通膨雖略降仍未達到央行降息的條件。

分析師說，上週以色列轟炸伊朗，國際油價應聲大漲，近期通膨因原物料價格下跌的紅利，可能消失，也為通膨能否持續走低投下變數，因此估計央行此次按兵不動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財