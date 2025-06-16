央行6/19理監事會議利率按兵不動？路透全說了

央行6月19日召開第二季理監事會議。圖為央行總裁楊金龍。（資料照，記者塗建榮攝）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球市場本週迎來「超級央行週」，包括美國聯準會（Fed）、英格蘭銀行與日本銀行等主要央行都將召開決策會議，外界預料這三大央行可能按兵不動。台灣央行也將在6月19日召開第二季理監事會議，根據《路透》調查，在30家本地及外資金融機構中，僅花旗集團估央行政策利率調降1碼（0.25個百分點），其餘29家估維持現行利率。一些分析師認為，中東局勢升溫及對等關稅稅率不確定性，都讓央行沒有降息條件。

Fed 將於台灣時間19 日凌晨兩點公布最新利率決策，儘管川普日前呼籲 Fed「立即降息 1 個百分點」，大多數決策官員仍偏向謹慎耐心，市場預期政策利率維持不變。市場也估計，日本央行及英國央行本週均按兵不動。

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至於台灣央行第二季理事會議將在6月19日登場，根據《路透》最新調查結果顯示，在30家本地及外資金融機構之中，僅花旗集團估央行政策利率調降1碼，重貼現自2%降至1.75%，其餘29家均估維持在2%。

分析師認為，主計總處預估今年上半年GDP 年增達5.35%，加上出口表現亮麗，通膨雖略降仍未達到央行降息的條件。

分析師說，上週以色列轟炸伊朗，國際油價應聲大漲，近期通膨因原物料價格下跌的紅利，可能消失，也為通膨能否持續走低投下變數，因此估計央行此次按兵不動。

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