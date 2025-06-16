蘋果躲關稅出招！鴻海印度代工iphone 97％全銷往美國

鴻海集團富士康在印度代工生產的iPhone，97%的出口都銷往美國。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博新聞周一（16日）報導，鴻海集團富士康在印度代工生產的iPhone，97%的出口都銷往美國，遠高於去（2024）年50%的平均水平。

海關數據顯示，3月至5月期間，富士康從印度出口的 iPhone幾乎全部銷往美國，遠高於2024年50%的平均水平，明顯表明蘋果正努力規避美國對中國徵收的高額關稅。

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路透首次通報的數據顯示，蘋果已調整在印度的出口，幾乎完全服務於美國市場，而此前其設備更廣泛地銷往荷蘭、捷克共和國和英國等國家。

路透看到的商業海關數據顯示，3月至5月期間，富士康從印度出口價值32億美元的iPhone，其中平均97%運往美國，而2024年的平均值為50.3%。

2025年5月，富士康向美國印度市場出貨的iPhone價值接近10 億美元，創下歷史第二高，僅次於3月出貨價值13億美元的紀錄。

蘋果拒絕置評，富士康也沒有回應路透的置評請求。

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