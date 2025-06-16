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中國 TP-Link遭美調查花半天閃電裁員 無線晶片部門幾乎團滅

2025/06/16 16:25

中國路由器廠商 TP-Link 以外銷主體的聯洲國際（TP-Link Systems），恐涉國安威脅，遭美調查。（路透檔案照）中國路由器廠商 TP-Link 以外銷主體的聯洲國際（TP-Link Systems），恐涉國安威脅，遭美調查。（路透檔案照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國路由器廠商 TP-Link 以外銷主體的聯洲國際（TP-Link Systems），因涉及國安威脅遭美調查，並考慮完全禁用。近日傳出只花短短半天時間，就將上海張江 Wi-Fi 晶片部門的員工，幾乎全部裁光，閃電裁員引起市場關注。

中媒《芯智訊》報導，根據中國職場社交平台知情人士爆料，中國路由器廠商TP-Link（普聯技術）外銷主體公司TP-Link Systems（聯洲國際），位於上海張江的WiFi晶片部門突然宣布大裁員計劃，引發業界關注。

據內部員工透露，聯洲國際此次裁員過程非常迅速，從通知員工到完成離職手續，只用了半天的時間，補償方案為N+3 ，比一般的N+1 優渥。

聯洲國際管理層說，WiFi 晶片團隊將僅保留少數成員，其他包括演算法、驗證、設計等領域的大批員工都會受到波及。市場人士研判，聯洲國際應該是放棄Wi-Fi前端模組（FEM）研發領域，並非全面退出WiFi 晶片領域。

根據中國自媒體訊息，這次被裁的員工不少是原本任職高通上海無線研發部門，2023年9月，高通上海也歷經一輪裁員，Wi-Fi團隊被裁50人，其他團隊裁員比率則為20%，當初被裁的員工不少人轉戰TP-Link，短短1年多的時間，這批技術人員再度感受到行業涼意。

公開資料顯示，TP-Link創立於中國，2024年分拆成兩個獨立實體，中國實體為普聯技術有限公司（TP-LINK Technologies），總部位於深圳；美國公司為TP-Link Systems（聯洲國際），總部設在美國加州爾灣（Irvine）。

TP-Link的路由器和交換器等產品因價格便宜，在全球市場具舉足輕重地位，尤其是在路由器市場，TP-Link全球市佔率一度達到45%。美國調查人員查閱的數據則顯示，TP-Link在美國零售市場的Wi-Fi系統及小型辦公室及家用路由器，市佔率達60%，造成國安風險升高。

由於市佔率高又便宜，美國司法部已對美國市場最大消費性路由器供應商 TP-Link 展開調查，以確認是否有不公平定價行為及國安問題。美國商務部也調查TP-Link Systems與中國的關係，是否對國安構成不可接受的風險。

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