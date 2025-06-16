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Q1全國住宅平均屋齡達33.23年 史上最老

2025/06/16 15:16

全國每4.19宅就有1宅屋齡落在40至50年。 （記者徐義平攝）全國每4.19宅就有1宅屋齡落在40至50年。 （記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕即便近10年有超過百萬戶新屋供給大量注入房市，但全國住宅平均屋齡老化趨勢仍持續發生，根據內政部不動產資訊平台最新發布，今年第一季全國房屋稅籍住宅平均屋齡約33.23年，為史上最老，且已連續四個季度為33年起跳。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房屋平均每年都會老化一歲，除非新的供給量夠大，才能夠讓老化平均變慢，不過老房子數量越來越多的確是個問題。

根據最新統計，今年第一季全國房屋稅籍住宅屋齡30年以上的數量達515.18萬宅、占全國比重逾55%，其中40至50年的數量高達223.19萬宅、占比約23.83%，也就是說全國每4.19宅，就有1宅屋齡落在40至50年的近半百現況。

進一步觀察第一季六都住宅平均屋齡，以台北市最老、約38.18年，超過72%住宅屋齡為30年起跳，其中40年以上的住宅占比則達53.76%。換句話說，台北市目前每1.86宅就有1宅屋齡為40年起跳。反觀桃園市、臺中市等兩都，第一季平均屋齡均不到30年，分別約27.6年、29.65年。

老屋整合之路漫長

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，由於1980至1990年代完工的房屋數量龐大，而當時完工的新成屋至今屋齡逐漸滿30年至40餘年，是老屋數量與平均屋齡持續上升的主因。其次，老屋重建整合之路依舊漫長；重建基地若較大，則整合時間會拖得太久，基地太小則可能因營造成本過高而胎死腹中。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，雖然大量新增供給的交屋潮逐漸湧入市場，擴大新屋占總庫存的比例，但市場胃納畢竟有限，去化狀況已經缺乏過去幾年相對房價低基期、高槓桿的熱銷氣氛助攻。

舉例來說，2022年開始升息，再加上2023年平均地權條例修法壓抑預售的建築投資，最後又有去年針對建築開發業周轉金的金檢，以及現階段危老重建條例原設計落日的邊際效益遞減等多重利空，恐使都市新陳代謝的速率大減，都市老屋問題所面對的安全、市場壓力將更大。

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