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韓媒：台積電2奈米已開始接單 三星搶單良率待提升

2025/06/16 14:41

今年下半年爭奪2奈米半導體市場領導地位的競爭將愈演愈烈，領先的晶圓代工廠台積電和三星電子正準備開始量產。（本報合成照）今年下半年爭奪2奈米半導體市場領導地位的競爭將愈演愈烈，領先的晶圓代工廠台積電和三星電子正準備開始量產。（本報合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕》《韓國先鋒報》周一（16日）報導，今年下半年，全球爭奪2奈米半導體市場領導地位的競爭將愈演愈烈，領先的晶圓代工廠台積電和三星電子正準備開始量產。同時，英特爾正尋求利用更先進的1.8奈米製程超越競爭對手，重振陷入困境的晶圓代工業務。

據業內人士週日透露，台積電已經開始接到客戶關於2奈米製程的訂單，預計將於今年下半年在其位於台灣寶山和高雄的晶圓廠投產。

在激烈的競爭中，2奈米製程的前景樂觀，預計需求將超過上一代3奈米。台積電董事長魏哲家在最近的財報電話會議上表示，在智慧型手機和高效能運算應用的推動下，2奈米的需求已經超過3奈米。他強調，主要客戶對此表現出濃厚興趣。

市場研究公司Counterpoint Research也認同這項預測，預計台積電將在今年第4季實現2奈米產能的滿載運轉，比以往任何製程都要快。預計主要客戶將包括蘋果、高通、聯發科、超微，甚至英特爾。

台積電首次在其2奈米晶片中採用環柵電晶體架構，標誌著一項重大的技術轉變。與目前的3奈米製程相比，新製程預計將提供10%至15%的性能提升、25%至30%的功耗降低以及15%的電晶體密度提升。

三星電子也計劃在2025年下半年開始生產2奈米晶片。三星在最新的1-3月財報中確認，將在年內開始量產採用2奈米製程的移動晶片。雖然三星沒有具體說明這款產品是什麼，但外界普遍預計它將是Exynos 2600，這是即將推出的旗艦Galaxy S26系列應用處理器晶片，計劃於2026年初發布。

三星是業界首家在其早期3奈米製程中採用先進GAA架構的晶片製造商，但在初期階段，面臨著良率低的問題。憑藉其在尖端架構方面累積的經驗，目前的目標是提高2奈米製程的製造穩定性和產量。

台積電目前在全球晶圓代工市場佔據主導地位，今年第1季的市佔率達到67.6%，目前看來，業績似乎已步入正軌。消息人士稱，台積電的良率已超過60%，已跨越穩定量產的門檻。三星的市佔率為7.7%，任務是提高其成品率，據報導，目前成品率約為40%。

三星面臨的挑戰是如何吸引頂級科技客戶，以在先進製程市場中保持競爭力。為實現這一目標，三星最近聘請台積電前高管瑪格麗特·韓（音譯，Margaret Han）領導其在三星設備解決方案美洲公司的美國代工業務。

同時，美國晶片巨頭英特爾正押注其1.8奈米製程（18A），希望在代工市場重新確立自己的地位。在最近的一次Direct Connect活動中，英特爾代工服務總經理Kevin O'Buckley承認公司已經落後於計劃。不過，他強調，18A目前預計在2025年下半年實現量產，英特爾相信它很快就能準備好在先進製程挑戰台積電和三星。

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