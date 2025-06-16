鮑爾前顧問：以伊衝突對Fed是「重大變數」估12月才會降息

前Fed高級顧問福士特（Jon Faust）稱，以伊衝突升溫對Fed而言是「重大變數」。圖為Fed主席鮑爾。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕曾擔任美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的高級顧問、約翰霍布金斯大學經濟學教授福士特（Jon Faust）稱，以伊衝突升溫對Fed而言是「重大變數」，並預料Fed要到要等到12月才會降息，且12月降息機率僅50%。

福士特近日接受《MarketWatch》訪問時表示，以伊衝突對Fed來說是一個重大不確定因素，若衝突導致油價大幅上漲，並進一步衝擊市場信心，可能將引發經濟衰退。

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福士特稱，經濟衰退通常發生在一些對消費者和企業造成巨大衝擊的事件中，而我們現在可能正在目睹中東地區出現這樣的衰退，且這種情況發生的可能性略有增加。

以當前情況來看，福士特認為Fed今年降息一次、2次或完全不降息都有可能。目前福斯特預期Fed可能等到12月才降息，且12月降息機率僅50%。

報導指出，Fed將於本週二和週三（17日、18日）召開利率決策會議，目前外界普遍預期Fed將連續第4次按兵不動，維持基準利率在4.25%至4.5%區間不變。

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