晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

40年來首次！美國跌出英國製造商前3大增長市場

2025/06/16 14:41

40年來首次！美國跌出英國製造商前3大增長市場（路透）40年來首次！美國跌出英國製造商前3大增長市場（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普政策高關稅衝擊，美國不再是英國製造商增長最快的地區，1項強調更高關稅影響的行業調查顯示，美國近40年來首次跌出英國製造商前3大增長市場。

金融時報報導，根據製造商協會Make UK的1項季度調查，今年5月，只有18%的英國製造商預計未來3個月美國將出現“積極的需求狀況”，明顯落後歐洲不到56%、中東不到23%、亞洲不到20%。

美國自1988年開始Make UK調查來，首次跌出英國製造商前3大增長市場。

此前，官方貿易數據顯示，4月份英國對美國的商品出口下降了20億英鎊（約新台幣806億元），這是自1997年有記錄以來的最大月度降幅。

Make UK首席經濟學家Seamus Nevin表示，製造商在美國市場正面臨1場充滿巨大不確定性的風暴。

Make UK/BDO於4月30日至5月22日對324家公司進行了調查。這包括5月9日宣佈英美貿易協定的時期，該協定削減了對汽車和鋼鐵出口的懲罰性關稅，但保留了適用於大多數商品的10%的統一關稅。

上週，官員們表示，他們即將簽署該協定的關鍵部分，這些部分將降低英國汽車出口到美國的關稅，以換取美國牛肉和乙醇生產商進入英國的機會。

Make UK再次呼籲政府在其即將出臺的工業戰略中採取“大膽措施”，以降低高能源成本。

根據最新調查，製造業訂單的負值低於上1季度。追蹤訂單的指數從上1季度的負6升至負2。該指數基於報告擴張或收縮的企業比例。同期，指數跟蹤輸出從負1升至9。

儘管僱主的國民保險繳款和國民生活工資有所增加，但第二季度的員工人數預期略為樂觀。然而，受訪企業表示，他們對未來1年的投資意向較低，預期擴張和收縮的企業比例差異從上1季度的5和2024年底的10降至2。

BDO製造主管Richard Austin表示，本季度的業績證明英國製造商所處的經營環境越來越具有挑戰性。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財