40年來首次！美國跌出英國製造商前3大增長市場（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普政策高關稅衝擊，美國不再是英國製造商增長最快的地區，1項強調更高關稅影響的行業調查顯示，美國近40年來首次跌出英國製造商前3大增長市場。

金融時報報導，根據製造商協會Make UK的1項季度調查，今年5月，只有18%的英國製造商預計未來3個月美國將出現“積極的需求狀況”，明顯落後歐洲不到56%、中東不到23%、亞洲不到20%。

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美國自1988年開始Make UK調查來，首次跌出英國製造商前3大增長市場。

此前，官方貿易數據顯示，4月份英國對美國的商品出口下降了20億英鎊（約新台幣806億元），這是自1997年有記錄以來的最大月度降幅。

Make UK首席經濟學家Seamus Nevin表示，製造商在美國市場正面臨1場充滿巨大不確定性的風暴。

Make UK/BDO於4月30日至5月22日對324家公司進行了調查。這包括5月9日宣佈英美貿易協定的時期，該協定削減了對汽車和鋼鐵出口的懲罰性關稅，但保留了適用於大多數商品的10%的統一關稅。

上週，官員們表示，他們即將簽署該協定的關鍵部分，這些部分將降低英國汽車出口到美國的關稅，以換取美國牛肉和乙醇生產商進入英國的機會。

Make UK再次呼籲政府在其即將出臺的工業戰略中採取“大膽措施”，以降低高能源成本。

根據最新調查，製造業訂單的負值低於上1季度。追蹤訂單的指數從上1季度的負6升至負2。該指數基於報告擴張或收縮的企業比例。同期，指數跟蹤輸出從負1升至9。

儘管僱主的國民保險繳款和國民生活工資有所增加，但第二季度的員工人數預期略為樂觀。然而，受訪企業表示，他們對未來1年的投資意向較低，預期擴張和收縮的企業比例差異從上1季度的5和2024年底的10降至2。

BDO製造主管Richard Austin表示，本季度的業績證明英國製造商所處的經營環境越來越具有挑戰性。

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