晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中貨洗產地被堵死 中國企業被迫逃往埃及

2025/06/16 15:06

港媒披露，近期中國企業大舉前往埃及投資。示意圖。（路透）港媒披露，近期中國企業大舉前往埃及投資。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國及東南亞國家遭美國總統川普課徵高額對等關稅，目前各國正在與美進行貿易談判，東南亞國家為了避免遭課高關稅，出手打擊中貨洗產地，傳出中國企業開始大舉遷往埃及，主要是埃及目前僅被美國課徵10%的基本關稅，中企落腳埃及盼減輕關稅負擔。

《南華早報》報導，自從川普在第一任期首次對中國徵收關稅以來，中國出口商紛紛將生產轉移到海外，許多中企選擇落腳東南亞。

今年 4 月，東南亞各國也成為美國徵收高額關稅的目標，當時川普宣布對該地區的進口產品徵收的對等關稅最高達到 49%，同時也對中國商品徵收高達 145% 的對等關稅。儘管華盛頓此後暫緩實施，並將對中國的關稅降至30%，但這些關稅並未取消，除非達成協議，否則這些關稅將在夏季結束前重新生效。

高關稅導致許多中國企業被迫將生產線多元化，埃及憑藉其戰略位置、相對穩定，加上埃及僅美國課徵10%的「基本」關稅，成為中企逃生的「 B 計劃」。

對此，中國投資者認為，由於埃及目前對美貿易逆差，未來美國對埃及徵收關稅的可能性小於其他地區。今年3月，埃及一家商業協會宣布10項新的中國投資協議，總價值達6000萬美元，其中大部分是集中在蘇伊士運河經濟區（SCZone）的工業計畫。

據悉，超過2500家中國企業在埃及相當活躍，其中包括電信巨頭中興通訊、電子設備製造商OPPO和車商廣汽集團。

黃平（音譯）在開羅郊外經營五家機車零件組裝廠，他注意到近幾個月來自中國的投資急劇增加。他說，現在幾乎每天都有中國代表團來訪，除了商界人士，還有中國官員。他強調，自己遇到的中國企業之中，至少有一半在柬埔寨、泰國、緬甸或寮國設廠，現在他們將埃及作為第二選擇。

埃及除了低關稅之外，還有很多優勢，其中低廉的勞動成本也吸引中資的關鍵因素。黃說，埃及工廠的工資通常僅為每月100至150美元，還不到東南亞製造商目前支付工資的一半。這種成本優勢正在推動紡織業繁榮發展。根據埃及服裝出口委員會的數據，2025年前四個月，埃及成衣出口超過10億美元，年增22%。

浙江彩蝶實業是中國領先的紡織企業之一，也是進軍埃及市場的眾多企業之一。該公司今年稍早在埃及開設一家投資1億美元的工廠，可望創造4500個就業機會。

由於中企大舉湧入埃及，造成當地工業用地短缺，土地價格飆升，在埃及工作2年的周姓土地工程師說，過去6個月，主要經濟區的工廠租金漲了一倍多。此外，中企還將過剩產能往埃及傾銷，擠壓所有人的利潤，賈姓（Jia）中國企業主感嘆，與兩年前相比，公司已經利潤腰斬。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財