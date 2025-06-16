中貨洗產地被堵死 中國企業被迫逃往埃及

港媒披露，近期中國企業大舉前往埃及投資。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國及東南亞國家遭美國總統川普課徵高額對等關稅，目前各國正在與美進行貿易談判，東南亞國家為了避免遭課高關稅，出手打擊中貨洗產地，傳出中國企業開始大舉遷往埃及，主要是埃及目前僅被美國課徵10%的基本關稅，中企落腳埃及盼減輕關稅負擔。

《南華早報》報導，自從川普在第一任期首次對中國徵收關稅以來，中國出口商紛紛將生產轉移到海外，許多中企選擇落腳東南亞。

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今年 4 月，東南亞各國也成為美國徵收高額關稅的目標，當時川普宣布對該地區的進口產品徵收的對等關稅最高達到 49%，同時也對中國商品徵收高達 145% 的對等關稅。儘管華盛頓此後暫緩實施，並將對中國的關稅降至30%，但這些關稅並未取消，除非達成協議，否則這些關稅將在夏季結束前重新生效。

高關稅導致許多中國企業被迫將生產線多元化，埃及憑藉其戰略位置、相對穩定，加上埃及僅美國課徵10%的「基本」關稅，成為中企逃生的「 B 計劃」。

對此，中國投資者認為，由於埃及目前對美貿易逆差，未來美國對埃及徵收關稅的可能性小於其他地區。今年3月，埃及一家商業協會宣布10項新的中國投資協議，總價值達6000萬美元，其中大部分是集中在蘇伊士運河經濟區（SCZone）的工業計畫。

據悉，超過2500家中國企業在埃及相當活躍，其中包括電信巨頭中興通訊、電子設備製造商OPPO和車商廣汽集團。

黃平（音譯）在開羅郊外經營五家機車零件組裝廠，他注意到近幾個月來自中國的投資急劇增加。他說，現在幾乎每天都有中國代表團來訪，除了商界人士，還有中國官員。他強調，自己遇到的中國企業之中，至少有一半在柬埔寨、泰國、緬甸或寮國設廠，現在他們將埃及作為第二選擇。

埃及除了低關稅之外，還有很多優勢，其中低廉的勞動成本也吸引中資的關鍵因素。黃說，埃及工廠的工資通常僅為每月100至150美元，還不到東南亞製造商目前支付工資的一半。這種成本優勢正在推動紡織業繁榮發展。根據埃及服裝出口委員會的數據，2025年前四個月，埃及成衣出口超過10億美元，年增22%。

浙江彩蝶實業是中國領先的紡織企業之一，也是進軍埃及市場的眾多企業之一。該公司今年稍早在埃及開設一家投資1億美元的工廠，可望創造4500個就業機會。

由於中企大舉湧入埃及，造成當地工業用地短缺，土地價格飆升，在埃及工作2年的周姓土地工程師說，過去6個月，主要經濟區的工廠租金漲了一倍多。此外，中企還將過剩產能往埃及傾銷，擠壓所有人的利潤，賈姓（Jia）中國企業主感嘆，與兩年前相比，公司已經利潤腰斬。

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