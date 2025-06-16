美國對等關稅衝擊 38家業者1189人放無薪假

勞動部統計，至6月13日，有38家業者1189人因美國對等關稅衝擊放無薪假（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國對等關稅尚在實施暫緩期限，但對製造業的影響逐步擴大，根據勞動部最新減班休息（無薪假）統計，本期新增1家金屬製品業者，約78人因美國關稅影響訂單，決定月休4天，使本期已有38家業者、1189人受美國關稅影響而放無薪假。

勞動部今（16）日公布勞雇雙方受景氣影響，協商減少工時統計，共160家事業單位、2895人實施，較上期（6月2日）公布的155家、2831人相較，本次家數增加5家、人數增加64人；但與去年同期相比，則減少102家、實施人數減少2443人。

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勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉指出，本期新增仍以製造業增加最多，其中金屬機電工業就增加269人，但因有1家化學工業中的塑膠製品業者，因訂單回穩停止實施，減少約170人，使得製造業整體淨增加人數僅97人。

在仔細了解本期金屬機電工業增加的269人中，又有２業者變動人數較大，其中一家金屬製品業者，約78人因美國關稅影響，訂單減少，決定月休4天；另一家機械設備業者60人月休8天，主要受景氣影響訂單減少。

王金蓉指出，為掌握美國對等關稅的衝擊，地方政府持續監控事業單位的營運狀況，統計至6月13日，接獲通報實施減班休息的事業單位中，共38家、1189人明確表達「受美國關稅影響」，主要還是以製造業占多數，畢竟以本期實施總人2895人中，製造業就高達2527人，比例高達87%。

勞動部提醒，雇主經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資2萬8590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。地方政府也嚴格把關通報實施的事業單位，是否真有實施必要，並且給予充電再出發、雇用安定措施等協助計畫。

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