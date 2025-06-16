點餐免排隊！麥當勞「手機點餐」上線週週祭好康

台灣麥當勞點餐免排隊，麥當勞全球版APP「手機點餐」全面上線，6月18日起週週推出APP專屬優惠券。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞點餐免排隊，麥當勞全球版APP「手機點餐」全面上線，消費者手機點餐後可內用、外帶、得來速多元取餐，慶祝「手機點餐」全面上線，6月18日起週週推出APP專屬優惠券，手機點餐單筆滿100元送免費4塊麥克鷄塊。

6月16日至6月18日也同步推出「大薯買一送一」優惠券、6月18日至6月24日，更有4張「麥脆鷄腿套餐特價169元」優惠券，最高可省88元；麥當勞APP會員M Point兌點回饋，同步推出人氣餐點69折的兌點優惠，只要使用2500 點M Point，即可於麥當勞APP兌換麥脆鷄腿（原/辣味）套餐（原3600點M Point）。

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每週三、週四使用街口支付，於麥當勞手機點餐享加碼回饋，消費滿200元即享8%回饋，最高回饋20元街口幣；使用街口支付於麥當勞門市櫃台、自助點餐機及得來速點餐，單筆交易消費滿200元即享5%街口幣回饋，最高回饋10元街口幣，消費回饋活動每人每天限乙次。

自7月16日起，麥當勞24小時歡樂送服務將升級整合到麥當勞APP全球版，顧客可直接透過麥當勞APP點餐，無論內用、外帶、得來速或歡樂送，皆可累積M Point 並兌換麥當勞餐點，同時享有會員專屬優惠，透過一站式購餐體驗與多元取餐，讓用餐體驗再升級。

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