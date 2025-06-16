高雄近10年停電數降43％ 台電:強化設備、防獸碰觸並行

高雄近10年停電數降43%，台電強調會持續強化設備、防獸碰觸，圖為台電人員搶修場景。（台電提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電統計2015至2024年高雄停電件數，從1882件降低至1065件、降幅約43%，今年到6月中旬累計182件，將持續推動設備強化、防止鳥獸碰觸措施，讓停電次數再往下降。

高雄近10年停電數降43%，台電強調會持續強化設備，圖為台電人員維修場景。（台電提供）

台電擬定高雄穩定供電改善方案，一併公布高雄電力相關數據，包括高雄總用電數192.7萬戶（統計至去年底、全國1514萬戶）、饋線總數1215條（全國10259條）、電桿29.3萬根、變壓器15.5萬具、架空線路約2萬公里、地下線路約2.3萬公里。

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台電統計，2015至2024年高雄停電件數，從1882件降低至1065件（最多為2016年2406件）、降幅約43%，今年到6月中旬累計182件，與去年相當。

台電強調，近幾年每年均投入超過20億元改善配電設備、強化電網韌性，同時也在防止鳥獸碰觸措施上推動多項機制，例如加裝防松鼠網、加裝驅鳥器、防止猴子攀爬、鳥槽清除；基於保護動物原則，台電還嘗試在電桿適當處設置人工鳥巢，讓喜歡在電桿築巢的鳥更安全，也避免電力設備受損。

台電指出，強化配電系統工作不會停，同時會優化防護措施（防鳥獸），全力減少停電機率、確保用電戶權益。

台電董事長曾文生說，除強化配電系統，內部也會評估是否在官網公開停電相關資訊，包括停電時間、影響範圍、處置機制等，讓民眾能更快掌握與因應。

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