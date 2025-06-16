晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

高雄近10年停電數降43％ 台電:強化設備、防獸碰觸並行

2025/06/16 10:31

高雄近10年停電數降43%，台電強調會持續強化設備、防獸碰觸，圖為台電人員搶修場景。（台電提供）高雄近10年停電數降43%，台電強調會持續強化設備、防獸碰觸，圖為台電人員搶修場景。（台電提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕台電統計2015至2024年高雄停電件數，從1882件降低至1065件、降幅約43%，今年到6月中旬累計182件，將持續推動設備強化、防止鳥獸碰觸措施，讓停電次數再往下降。

高雄近10年停電數降43%，台電強調會持續強化設備，圖為台電人員維修場景。（台電提供）高雄近10年停電數降43%，台電強調會持續強化設備，圖為台電人員維修場景。（台電提供）

台電擬定高雄穩定供電改善方案，一併公布高雄電力相關數據，包括高雄總用電數192.7萬戶（統計至去年底、全國1514萬戶）、饋線總數1215條（全國10259條）、電桿29.3萬根、變壓器15.5萬具、架空線路約2萬公里、地下線路約2.3萬公里。

台電統計，2015至2024年高雄停電件數，從1882件降低至1065件（最多為2016年2406件）、降幅約43%，今年到6月中旬累計182件，與去年相當。

台電強調，近幾年每年均投入超過20億元改善配電設備、強化電網韌性，同時也在防止鳥獸碰觸措施上推動多項機制，例如加裝防松鼠網、加裝驅鳥器、防止猴子攀爬、鳥槽清除；基於保護動物原則，台電還嘗試在電桿適當處設置人工鳥巢，讓喜歡在電桿築巢的鳥更安全，也避免電力設備受損。

台電指出，強化配電系統工作不會停，同時會優化防護措施（防鳥獸），全力減少停電機率、確保用電戶權益。

台電董事長曾文生說，除強化配電系統，內部也會評估是否在官網公開停電相關資訊，包括停電時間、影響範圍、處置機制等，讓民眾能更快掌握與因應。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財