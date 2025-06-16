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研勤目標3年每股淨值升至5元

2025/06/16 10:21

研勤正持續拓展訂閱制軟體服務，並專注國內市場布局，預期2025全年營收將呈現上下半年各半。（研勤提供）研勤正持續拓展訂閱制軟體服務，並專注國內市場布局，預期2025全年營收將呈現上下半年各半。（研勤提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕研勤（3632）今日召開2025年股東常會，財務長陳柏任受訪表示，公司目前正持續拓展訂閱制軟體服務，並專注國內市場布局，預期2025全年營收將呈現上下半年各半（5：5）態勢，同時設定3年內將每股淨值提升至5元以上，作為公司改善財務體質的關鍵目標。

研勤近年積極由傳統打卡機系統轉型為人臉辨識應用，客戶結構已以營造業與健身工廠為主，兩者合計占比超過5至6成。陳柏任指出，目前IC卡正逐漸被人臉辨識取代，雖然企業端更新速度視資本支出而定，但這個趨勢在國內將逐步普及，公司產品採訂閱制模式，客戶基礎規模可望越滾越大。

研勤5月營收1600萬元，月減30.4%、年減55%，今年前5個月營收累計為1.04億元、年減31.64%。對於2025年營運節奏，陳柏任認為，國內政府端導入人臉辨識的腳步快於企業，因此標案仍將是下半年營運關鍵。不過，預期全年營收將呈現平衡分布，在訂閱制之下，預期暫時不會出現太大的爆發性成長。

研勤今年首季營收6400萬元，季減25.58%、年減28.88%，毛利率53.9%，季增0.7個百分點、年增0.9個百分點，營益率-6.34%，季增4.86個百分點、年增0.21個百分點，稅後淨損320萬元，季增67.34%、年減255.55%，每股淨損0.08元，季增66.66%、年減300%。

陳柏任強調，儘管目前仍在虧損階段，但公司希望在3年內達到每股淨值5塊以上，這是目前積極努力的方向。現階段著重於實用型AI軟體開發，應用於中小型企業資訊系統升級，未來不排除嘗試將AI大型語言模型導入部分企業內訓應用，穩健改善虧損狀況。

由於公司業務已全面轉向國內市場，研勤目前幾無出口業務，也未受匯率與關稅變動影響。管理層表示，會持續優化現行訂閱收入結構，盼借助本地業者對國產軟體的支持力道，逐步恢復營運動能。

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